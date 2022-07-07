「四接東移」環評四度失利 委員要求再縮小填海面積

基隆協和電廠將改為天然氣發電，台電擬「填海造陸」蓋第四天然氣接收站，今天第四度叩關環評，台電提出「四接東移」方案，填海造陸面積從18.6公頃減為14.5公頃，但環評委員質疑東移前後的具體影響「語焉不詳」，也應評估還有無陸域空間可供使用，盡量縮減填海面積，歷經四個半小時馬拉松審查，決議補正再審。

此案受社會高度矚目，今天環評審查上有30人登記發言，反方訴求自然海岸零損失、評估開發再生能源電廠，正方贊成能源轉型、維持供電及經濟穩定，環評委員則聚焦於珊瑚生態衝擊及填海造陸爭議。

環評委員朱信表示，此次變更減少填海造陸面積，但對整體海洋生態影響不夠清楚，此外目前放置油槽的地方也可考慮改設天然氣儲槽，畢竟協和電廠還有很大的用地，應做更全面評估，「如果在陸地上真的沒有可能性，才往海裡頭走」。

環評委員李培芬說，部分開發單位會利用「縮小規模」的方式通過環評，不久就提出差異分析報告繼續開發，最後開發總面積比通過的環評還多，此案應確保未來不會用相同方式做變更；珊瑚是此案爭執點，台電應提出東移前後的珊瑚影響面積及總數量，並加強說明珊瑚復育作為，力求達到「珊瑚資源零淨損失」。

環評委員張學文說，填海造陸仍不是好方案，應考量能否再縮小面積，且未來只要設兩座儲槽，現有廠區面積也許就夠用，或只需要填海一小部分，應再深入評估，目前台電對原方案跟東移方案的生態影響也「語焉不詳」，需要有更具體數據佐證。

「四接面積需求到底怎麼算出來的？為何可以一直下降？」環評委員程淑芬質疑，東移後填海造陸面積縮減到14.5公頃，但每次環評委員要求，台電就可以一直縮減，應該評估實際需求面積才具有可信度。

專家委員余國賓說，台電應秉持專業影響政府政策，「不是被口號壓著、霸凌你們專業」，近期天然氣大漲、嚴重通膨、電價上調，未來若繼續用天然氣發電，電價恐怕漲到連民眾都受不了，也不符合淨零政策，協和電廠有2個5公頃油槽用地還有山坡地，都可以拿來利用，甚至有山遮擋，相反的基隆港是海軍重要維修基地，若在當地填海放置瓦斯槽，一個炸彈炸來「基隆港就毀了」、「這是國安問題」。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生說，針對陸地空間應用、包括油槽拆除後的位置，台電可以再找制高點看一遍，不過當初協和四部機組是削山填海才騰出8公頃，但空間還不夠，因此油槽放在其他地點，會再盤點陸地還有沒有其他應用可能性，但如果要削山將增加相當大的土方量。

曾文生說，會盡快提出更具體的減輕衝擊、計畫時程、監測方法，復育工作也在研議當中，此外，外界希望協和轉型為地熱等再生能源發電廠，這牽涉能源政策，北台灣地熱資源很重要，但很多技術都還要討論，「協和電廠是不是唯一可以開始鑿井、探勘、接近地熱的地方？應該不是」，會找其他地點做地熱研究。

閉門會議上，環評委員關切東移後的開發地點仍為水產動植物保育區，但基隆市府沒有明確回應此爭議，基隆市府表示，106年台電已提出保育區生態的基礎調查資料，109年時也原則同意備查，還稱水產動植物保育區的權責在漁業署，希望中央相關程序完備後「我們再同樣予以開發」。環評委員則吐槽，這是地方權責，「但基隆市府若無意見就尊重」。

少數委員認為東移後有助生態，建議直接送環評大會審查，但多數委員認為要再審一次，包括東移後的生態、漁業影響都應有更具體周延的數據說明跟比較，「現在只有模糊口頭說明」，珊瑚復育作法也有必要更審慎提出，尤其要研議目前陸域範圍究竟有無使用可能性，才能盡量降低填海面積，且台電提出東移方案後，跟民眾溝通明顯不足、有待加強。

歷經四個半小時審查，最終環評委員決議補正再審，要求台電具體呈現三個填海造地方案對環境衝擊，以對照表方式呈現各方案對海洋生態資源影響、相關保育對策、環境監測計畫等差異性，並列明優、缺點；此外要強化生態保育計畫、珊瑚復育時程，「評估達成珊瑚資源零淨損失」，並補充東移對基隆港運營及航行安全影響、評估於既有協和電廠廠區內或於陸地設置天然氣接受站可能性，或評估再縮小填海造地面積可能性。