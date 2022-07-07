桃園連3起重大職災勞部今再啟動全國勞檢 開罰450萬

繼6月底針對重大建築投資工程、廠房新建工程及鐵路地下化等公共工程實施全國同步勞檢後，職安署今再次重點出擊，對營造工地及局限空間作業等高風險行業及作業，啟動全國同步勞檢，初步統計，本次共勞檢32工地、違反194項、停工27處、罰鍰約450萬元。

勞動部職安署為抑止夏季職災好發期高風險，採取「勤查嚴罰」勞檢策略，今再次召集全國各勞動檢查機構，對營造工地及局限空間作業等高風險行業及作業，啟動全國同步勞檢，並對違規事業單位祭出重罰。

職安署說明，由於桃園地區於7月2日、4日及6日連續發生建築新建工程、廠房新建及修繕工程等重大職災事故，職安署署長鄒子廉今特別偕同桃園市勞動檢查處長李賢祥至桃園地區聯合稽查及職災調查，並指示現場明顯缺失者，予以停工處分及嚴罰究責，後續也要嚴審職災復工申請，力阻職災重複發生。

此外，對於5月28日新北市板橋區某廢棄人行道從事積水抽除作業及6月24日高雄市鼓山區某處汙水管線修繕作業，發生局限空間作業中毒重大職災事故，本次全國同步勞檢，也將台電、中華電信等人孔作業及汙(雨)水下水道作業等，納入強力檢查對象，督促業者落實局限空間作業安全管理。