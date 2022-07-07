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內視鏡縫線系統腫瘤切除術 嘉基助八旬翁除心腹大患

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
醫師周莒光（左）使用內視鏡縫線縫合系統進行手術。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師周莒光（左）使用內視鏡縫線縫合系統進行手術。圖／嘉義基督教醫院提供

80多歲王姓老翁5年前罹患胃部外層肌肉層腫瘤，在醫院接受診療後，腫瘤仍不斷長大至3公分，評估需手術切除，但王翁年紀已有八旬且有心臟疾病，經家屬轉至嘉義基督教醫院就診，醫師施以內視鏡黏膜下剝離術與內視鏡縫線縫合系統（Overstitch）手術，手術1個多小時，隔天能下床走路，觀察3天後開始進食，過程順利無併發症。

嘉基表示，2021年初領先引進內視鏡縫線縫合系統（Overstitch）後，除使用該系統經口內視鏡把胃部缝小，進行俗稱體表無疤之胃鏡縮胃手術，達到長期減重的成效外，近日更應用在胃部腫瘤治療手術中，讓過去因無法關閉傷口而內視鏡無法切除的腫瘤可以藉由經口內視鏡完成手術。

嘉基腸胃肝膽科主任周莒光表示，現階段胃部腫瘤治療，因切除腫瘤後會有切破的胃袋或腸道的傷口，存在著因無法成功縫合而造成嚴重併發症的風險，所以過去能切割的腫瘤深度與大小受限。嘉基首度結合運用內視鏡黏膜下剝離術及內視鏡縫線系統，將更深更大的腫瘤切乾淨後，再以縫線系統將傷口縫合。

周莒光表示，相較於一般外科手術，治療經口完成體表無疤，體內部的傷口又能以內視鏡縫線系統縫好，不但安全性高，也能減輕對病人的身體負荷，順利保留胃功能，讓患者術後恢復快速，並恢復正常生活品質。

嘉基醫療團隊一直以安全為優先來替病患把關，由於內視鏡黏膜下剝離術切除肌肉層腫瘤技術難度高，且以縫線系統來縫合胃的破孔也需要經驗累積才能完成，嘉基在內視鏡黏膜下剝離術超過600例的經驗，以及原廠認證之縫線系統指導老師的治療水準下，成功完成此高難度的手術。胃部腫瘤的發病原因不明，並定期接受內視鏡檢查。

周莒光表示，胃腸道的腫瘤治療，需不需要切除，怎樣切除較好需要專業判斷，建議民眾找尋專業醫師討論。

醫師周莒光使用內視鏡縫線縫合系統進行手術。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師周莒光使用內視鏡縫線縫合系統進行手術。圖／嘉義基督教醫院提供

腫瘤 手術 醫師

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