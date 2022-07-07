國衛院司徒惠康當選新科院士 將致力整合研發資源制度

中研院今公布第33屆新科院士，共19名院士當選，生命科學組的新科院士，包括今年60歲的國家衛生研究院副院長司徒惠康。

司徒惠康表示，過去20多年學術能有所進展，首先最感謝國防醫學院，雖然是軍事院校，卻對醫學研究抱持強烈使命感，在研究團隊和設備上給予的大力支持。近年到國衛院服務，經歷了包括SARS、禽流感、新冠肺炎等多次重大國家任務，令他特別有感於「資源整合」及「法規制度整合」的重要，未來將繼續致力於此，支持生物醫學相關研發工作順暢進行。

司徒惠康表示，國內生物醫學相關研究，尤其在遇到全球疫情，整個國家要面對時，「資源整合」是最重要的事。畢竟台灣研究族群個別能量還是有限，國內現有量能分屬於中研院、國衛院、工研院、生物技術開發中心等優秀機構，需要用跨部會的精神去整合，不論是在防治和診斷，疫苗和藥物的研發，方方面面都要有統整性的做法。

以新冠肺炎這樣的百年大疫為例，衛福部疾管署首當其衝，承擔第一線防疫工作。科技部擁有的研發資源，也可以與衛福部互相搭配。此外，遇到全球疫情時，中研院強大的基礎研發量能也需要很快地把現有基礎研發能量轉換到應用層面。有好的整合，才能將有限的能量發揮得最好，因此「整合」即是面對國家及醫藥衛生相關議題時很重要的議題。

除了研發量能的整合，法規制度面也需要整合。司徒惠康表示，不論新藥疫苗開發、健康大數據、精準醫療，都牽涉到很多法制面向，也需要跨部會調整。

比如健康大數據，即牽涉到隱私資料的運用，資料的治理也需要國發會等相關部會一起進來，都不能由單一部會去做。這牽涉到不同機構、部會之間的整合，他也將繼續致力於串接台灣現有能量，讓法規和相關配套有更好的鬆綁，以支持生物醫學相關研發工作順暢進行。

司徒惠康專長為1987年畢業於國防醫學院醫學系，1997年取得美國史丹福大學免疫學博士學位。專長為免疫學 、自體免疫疾病、基因操控、醫學教育。現為國家衛生研究院副院長。