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客籍立委湯蕙禎推「客庄文化踩踏」 國際劇團跨國合作

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
客家籍立委湯蕙禎擔任顧問的「亞洲藝術與文化創意產業發展協會」和「西班牙出奇偶劇團」跨國合作，舉辦「穿越客庄偶一夏」雙語戲劇體驗營。圖／湯蕙禎辦公室提供
客家籍立委湯蕙禎擔任顧問的「亞洲藝術與文化創意產業發展協會」和「西班牙出奇偶劇團」跨國合作，舉辦「穿越客庄偶一夏」雙語戲劇體驗營。圖／湯蕙禎辦公室提供

為創造客語學習氛圍，帶領青少年用不一樣方式體驗客家文化，今年暑假由客家籍立委湯蕙禎擔任顧問的「亞洲藝術與文化創意產業發展協會」和「西班牙出奇偶劇團」跨國合作，舉辦「穿越客庄偶一夏」雙語戲劇體驗營，以同步厚植客英雙語能力為目標，將專業偶劇表演課程與客、英語學習結合，藉由活潑有趣的體驗設計，讓青少年能自然融入、快樂的學習客語、使用客語。

湯蕙禎表示，這次的雙語戲劇體驗營，專為12至18歲的國、高中生設計，內容非常豐富，共涵括四大主題，「專業戲劇」、「客庄踩踏」、「偶戲創作」和「表達訓練」，除了可與國際級的操偶師團隊近距離接觸，體驗專業戲劇課程之外，還能體驗「客庄文化踩踏路線」。

湯蕙禎進一步表示，這次的「客庄文化踩踏路線」是與客家文化大師葉倫會與郭廣賢老師及桃園市台灣多元文化發展協會等共同設計，其路線是以大稻埕為起點，透過解析特定人物、事件在所處時、空的位置與意義，帶領學員走踏社區，探索客家族群早年在臺北發展的軌跡與奮鬥故事，並透過好玩的劇本創作、戲偶DIY、肢體開發訓練、帶領發表等，讓學員創造屬於他們的客家記憶。

作為立院中的客家代表，湯蕙禎說，十分期望讓客家母語得以被傳承，客家話是祖先們流傳下來的聲音語言，同時也是客家人最重要珍貴的資產，近年來儘管客家人自我認同逐年提升，但客家語言流失情況仍然嚴重，與國外的偶劇團合作，從戲劇領域融入客語教學，不僅對推動客語相當有幫助，也可以培養學員更高遠的國際視野，提升客家族群在全世界的聲望。

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