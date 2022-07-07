反式脂肪千萬不能碰！油品「脂肪酸」大解密

健康意識抬頭，市售食用油種類愈來愈多，卻很難分辨哪些是對健康有益處的好油？其實，食用油的差異來自於油脂的「脂肪酸」，脂肪酸大致區分為飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸，攝取過多飽和脂肪酸對身體造成負擔，但你只要學會分辨脂肪酸和反式脂肪，就能吃的健康又安心！

為了健康，越來越多人自己下廚，料理時最好先了解食用油中的脂肪酸，以及選擇不含反式脂肪的油品，讓人吃得健康。 圖/shutterstock

油脂是由甘油和脂肪酸所構成，一個油品是否耐高溫、室溫下會呈液體還是固體或營養價值好壞，主要取決於它的脂肪酸組成。基本上，油脂分成飽和脂肪酸及不飽和脂肪酸（包括多元不飽和脂肪酸，如Omega-3、Omega-6；單元不飽和脂肪酸，如Omega-9）。

飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸差在哪？料理用油怎麼選？

飽和脂肪酸，主要來自動物油，像豬油、牛油，穩定度雖高，但攝取過多可能對健康造成影響。而不飽和脂肪酸，多半來自植物油，具健康價值，對身體有益；其中多元不飽和脂肪酸Omega-3與Omega-6為人體必需脂肪酸，代表油種包括葵花油、芥花油，須透過食物中取得，而單元不飽和脂肪酸Omega-9油脂穩定性佳，健康與實用性兼具。

世界衛生組織建議，健康飲食習慣應採取均衡飲食，並限制由脂肪提供的熱量攝取，以不飽和脂肪取代飽和脂肪，而飽和脂肪建議攝取上限應低於每日建議攝取總熱量10%。

地中海飲食使用的橄欖油含有78%的單元不飽和脂肪酸，對身體有益。 圖/shutterstock

不可不知 挑植物油也須注意反式脂肪

除了依照各油品的脂肪酸比例來選擇好油，一般認為動物性油脂比植物油對人體負擔較大，但是若沒有經過專業製程生產出的植物油，也可能產生「反式脂肪」，影響健康。

油炸食物常使用到含有反式脂肪的油脂原料，影響健康。 圖/shutterstock

聰明選油三要訣

為了避免購買到含有反式脂肪的食物油，購買前請留意三個訣竅：

1.檢查營養標示：避免反式脂肪影響健康，許多歐美國家，早已強制包裝食品標示反式脂肪含量。而國內食品法規規定，業者須註記詳細的反式脂肪含量，購買油品前請記得檢查營養標示中反式脂肪的含量。

2.選擇知名大廠：在知名品牌專業控管下，不論是油品原料、製程、檢驗等，都採取高標準、高嚴謹，確保生產的植物油避免反式脂肪，讓消費者安心食用。

3.挑選有國際驗證的產品：除了獲得國家級健康食品認證外，建議挑選擁有國際品質驗證的油品，例如A.A. 100% 無添加驗證、慈悅雙潔淨標章、SQF國際食品品質驗證的油品，讓消費者烹煮料理時，品質更有保障。

想維持健康，建議從餐餐入口的料理著手，民眾親自下廚之餘，認識油品脂肪酸，謹記三個選好油要訣，就能避開反式脂肪，為自己和家人的健康把關。