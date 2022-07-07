芒果於香港再確診 學者：不能被動應對

繼澳門後，香港也發現台灣芒果確診，學者呼籲應主動溯源調查！對此，防檢局植物檢疫組組長翁壹姿受訪時指出，目前還沒收到香港的正式通知。而陳李農改研究團隊執行長李武忠受訪時表示，台灣應對此積極進行溯源調查，我國農漁產的優良品質是進軍國際市場的關鍵，才能讓民眾安心食用。

清洗就可以去病毒

香港政府6日發布新聞公報稱，從一批約200公斤的台灣進口芒果，在一個芒果表面樣本驗出新冠肺炎病毒，已下令分銷商將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀。

防檢局說，依據香港規定，我國輸往香港的芒果無需檢附植物檢疫證明書，該局亦未接獲港方通知。防檢局植物檢疫組組長翁壹姿受訪時表示，日前衛福部抽樣1千2百的農產品樣品做檢驗，都沒有檢出病毒殘留，目前沒有任何證據說明「新冠病毒會透過水果傳播」，認為香港的做法並不符合科學根據。

台北陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰日前也於臉書發文表示，就算食物表面有病毒，但食物表面也不適合病毒生長，且食用前經過清洗，就可以去除病毒，病毒不容易因此傳播。

主動降低產品風險

李武忠表示，如果真的很重視芒果市場，政府應該主動去問，而不是被動等待通知，面對中國「已讀不回」的態度，質問「難道真的沒有其他事情可以做了嗎？」他指出，歐盟規定，如果有不同廠商的產品混在一起，要將每一批資料都要寫清楚，台灣也應該積極採用類似的作法，主動降低產品風險。

他說，台灣太多議題都被政治化，但回歸買賣本質，中國出於防疫要求，對多國都祭出檢驗措施，也退過美國、印度等國的貨物，而這些國家都有到WTO提出異議，但該組織目前仍未對中國祭出懲罰。我國政府也可以向WTO提出異議，但成效可能相當有限，明年、後年還是會遇到相同的問題

積極追查、民眾安心

李武忠表示，如果政府要開發中國以外的其他國際市場，也是可行之舉，但他以日本為例說，該國的衛生安全檢疫也相當嚴格，如台灣的石斑魚就因為被檢驗出「雪卡毒素」，在日本的銷量很差。李武忠強調，因為台灣仍在許多國際貿易組織中缺席，將面臨到眾多的關稅障礙，安全衛生的品質把關才是我國農漁業產品進軍國際市場的關鍵。

李武忠建議，台灣應該要追溯芒果出口的源頭，找出是哪一間廠商、哪一個環節出了錯誤，以致芒果上出現新冠病毒，主動積極降低產品的風險，做出通盤性的檢討，不要讓類似事情一再發生才是。

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