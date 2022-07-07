星宇獨愛Airbus 張國煒自詡「全台灣最會選飛機的人」

「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，分享其從憧憬航空業，到後來成為星宇航空掌舵者的心得。不少學員都對航空業有憧憬，並好奇星宇的購機策略，張國煒則分析各種機型優劣，並自詡是「全台灣最會選飛機的人」。

有學員表示，張國煒當初在長榮航空時曾採購波音公司的分機，但後來成立星宇航空時，機隊卻清一色都是Airbus的機型，對購機決策感到好奇。張國煒則說，雖然過去Airbus的機型確實不如波音，但Airbus近年進步幅度明顯，且波音的飛機讓他不甚滿意；成立星宇時也沒有機種包袱，因此目前星宇的機隊都以Airbus為主，也方便飛行員能快速適應各機型的操作。

張國煒說，波音的737MAX之前傳出數件故障消息，導致後來停飛；較新款的777X則是把材質改回鋁合金，重量變重還增加耗油，而且飛機翅膀可折疊的設計根本是多此一舉。他也慶幸，還好公司成立時就以Airbus的機型來打造機隊，如果採購波音737MAX可能現在航班都還沒辦法飛。他稱自己眼光獨到，是「全台灣最會選飛機的人」。

本梯次營隊共有學員共30人，年齡分布在13至18歲之間，不少學員都對航空業有憧憬。張國煒說，既然有興趣就要深入了解航空業，不能像是一般的航空迷，只是坐在機場旁邊看飛機。他也說，從事航空產業對就讀科系並無限制，但把英文能力準備好，而且要對自己有自信，資質好的人不用怕自己不會被錄取。

針對嚮往從事飛行員工作的學員，張國煒建議要把英文能力的基礎打好，並且對自己有自信。若有近視也不需太擔心，現在從事飛行員工作有輕微近視沒關係，值勤時也可以戴隱形眼鏡，但盡量不要動眼睛雷射手術。