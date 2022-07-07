快訊

分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

參選台北市長定案？ 陳時中未否認：有機會再回答

新科中研院院士出爐 英國家學術院首位台裔院士回流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家辦公導致腰痠背痛、下肢麻木無力 醫揭2危機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長時間工作、戶外活動減少，導致病患抱怨腰痠背痛及下肢麻木無力的比例大增。聯合報系資料照
長時間工作、戶外活動減少，導致病患抱怨腰痠背痛及下肢麻木無力的比例大增。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情肆虐2年，民眾居家辦公及在家活動的時間增長、健身房及戶外活動減少，就診病患抱怨腰痠背痛及下肢麻木無力的比例大增，北市聯醫和平婦幼院區骨科主治醫師羅逸帆表示，不良姿勢及欠缺身體肌肉訓練常為退化及骨質流失的潛在危險因素，適當調整生活習慣及鍛鍊核心肌群，能有效減少疼痛。

羅逸帆指出，因社會高齡化、疫情導致外出減少，運動量及曬太陽的頻率下降，許多人在家因跌倒或彎腰搬重物，產生潛在的壓迫性骨折。若是止痛藥及背架使用無效者，骨泥注射來替代受傷疏鬆的骨頭是為一個不錯的選擇，俗稱「灌漿」或者「椎體成形術」。

手術可採局部麻醉，定位後由背部後方打入穿刺套管並注入骨泥，傷口小如原子筆尖，做完即可返家，手術過後3個月內建議補充足量鈣質及維生素D，避免彎腰或者負重，直到骨頭與骨泥密合為止；羅說，並非所有脊椎骨折都適合打骨泥，壓迫性骨折有時潛在爆裂性骨折的風險，應先由專業骨科醫師評估檢查分析，今年7月起耗材新制上路，預計將嘉惠更多病患。

羅逸帆表示，一般年輕人的背痛以肌肉筋膜疼痛為主，偶有些椎間盤疾患；而年長者以退化性脊椎關節炎及滑脫為主，潛在一些骨質疏鬆的壓迫性骨折也會發生，非壓迫性骨折的大多數病患可以先用消炎止痛藥及肌肉鬆弛劑，增減加入神經止痛劑作為保守治療。

若是症狀緩解無效，可以採取復健及局部注射做進階治療，仍疼痛難耐及復健效果不佳者，往往都採取住院行手術減壓或者融合固定術；若因心理或生理因素無法開刀者，可採「高頻熱凝療法」作為止痛方式，利用電磁波所產生的熱及波長，針對脊椎神經使其對疼痛的感覺降低（即去敏化）。

術後不但無須住院，且費用相對於開刀廉價，但若有嚴重的脊椎滑脫及神經管狹窄、破裂的椎間盤、腫瘤壓迫或者骨折並不適用，應先由專業醫師的評估後實施；熱凝療法止痛除用在脊椎，也可用於肩膀及膝蓋疾患，有效控制疼痛，減少復健的次數及藥物的使用。

鍛鍊核心肌群部分，羅逸帆表示，棒式運動是藉由前臂和腳尖接觸地面，將身體撐起像一塊平板的基礎訓練動作。在撐起身體的過程中，腹部、臀部和腿部肌肉都必須出力，因此是鍛鍊核心肌群很好的方法，且無論是健身運動或瑜珈，棒式運動都是基礎的入門動作。

經過棒式運動的訓練，增加背部核心肌群的強度，減少脊椎骨以及中軸股的耗損機會及壓力，減少下背痛以及退化的機會，若能有正確的姿勢及訓練，效果不輸藥物控制長期下背疼痛；但若有急性背部疼痛、外傷或者手肘或肩膀關節受傷的人，不適合做棒式。

年長者若肌肉力量較弱，可嘗試將背部打直、雙手上舉往後貼近雙耳停留數秒，抑或平躺在床上將臀部抬離床板做提臀的動作，也是效果不錯的方式。

壓迫性骨折 復健 手術

延伸閱讀

33歲男下腹痛、每月噴血尿 崩潰就醫發現竟是「月經」

遠離椎間盤突出 麥肯基運動3招可預防

年逾50歲腳還在長大？「肢端肥大症」未治療恐減壽5到10年

男砸百萬動增高、整形手術 改頭換面網驚「好像高橋一生！」

相關新聞

這波猴痘侵襲40到50歲 科學家：停打天花疫苗是主因

猴痘疫情在多國爆發，台灣也已有境外移入首例，台灣科技媒體中心今下午舉辦線上記者會，中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教...

中午買飯「小孩車內等」變熱傷害 醫警告:半小時飆60度

今為二十四節氣中的「小暑」，天氣將持續炎熱，近期正值學校放暑假，醫師提醒，幼童因體溫調節能力較差，處在悶熱環境容易引發「...

雨彈將來襲 氣象局發布13縣市大雨特報、雙北注意雷雨

中央氣象局在今日13時45分發布大雨特報，並指出因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台北、新北、台南、嘉義、南投地...

想來星宇工作嗎? 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，他親自解答學員對航空業提出的種種問題，也力邀有志從事航...

居家辦公導致腰痠背痛、下肢麻木無力 醫揭2危機

新冠肺炎疫情肆虐2年，民眾居家辦公及在家活動的時間增長、健身房及戶外活動減少，就診病患抱怨腰痠背痛及下肢麻木無力的比例大...

客運業防疫補貼延長至年底 小黃司機可領5千

行政院於7月5日同意持續補貼陸路運輸業者防疫物資，一方面減輕業者防疫成本負擔，另一方面也鼓勵業者加強清消及維持正常營運服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。