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客運業防疫補貼延長至年底 小黃司機可領5千

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
計程車業者可領補貼2730元額度外再增加2270元一次性加碼補貼，以6月1日列管在籍之計程車為準，即日起開放申請。記者鄭國樑／攝影
計程車業者可領補貼2730元額度外再增加2270元一次性加碼補貼，以6月1日列管在籍之計程車為準，即日起開放申請。記者鄭國樑／攝影

行政院於7月5日同意持續補貼陸路運輸業者防疫物資，一方面減輕業者防疫成本負擔，另一方面也鼓勵業者加強清消及維持正常營運服務，以協助大眾回歸正常生活及促進產業復甦振興。公路總局今日也宣布，即日起開始受理及核撥客運業者申請防疫物資補貼等相關作業，防疫補貼大車每日22元，小車每日15元，計程車每輛車可獲得5千元之防疫補貼。

公路總局說明，因立法院延長「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」期間及考量現階段運輸業仍有持續防疫清消的需要，交通部續向行政院爭取防疫物資補貼經費自6月1日起至今年年底，援用之前補貼標準大車每日22元，小車每日15元。

另考量計程車空間較小，搭乘乘客較不特定，為鼓勵計程車加強清消及增設車內防疫裝置，如透明隔板，行政院已同意於前述延長補貼2730元額度外再增加2270元一次性加碼補貼，以6月1日列管在籍之計程車為準，每輛車合計可獲得5000元之防疫物資補貼。

公路總局另表示，延長防疫物資補貼即日起即可開始申請；另為利計程車業者及早領得補貼款，本次防疫物資補貼採1次性撥付，並比照計程車薪資補貼方式由該局各區監理所統一受理及撥付，包含6都之計程車等，計程車業者包括車行、合作社及個人車行等，都可依規定填具表單向各區監理所申請，或請當地之計程車公、工會協助申請。

計程車 行政院 紓困振興

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