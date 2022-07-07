快訊

分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

參選台北市長定案？ 陳時中未否認：有機會再回答

新科中研院院士出爐 英國家學術院首位台裔院士回流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭人共同回憶 首都客運7月15日起推「波蘿麵包」活動

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
首都客運過去曾在周五傍晚返鄉時段發放菠蘿麵包給等車旅客，今年7月15起將推出相關活動。圖／首都客運提供
首都客運過去曾在周五傍晚返鄉時段發放菠蘿麵包給等車旅客，今年7月15起將推出相關活動。圖／首都客運提供

配合交通部國道客運振興方案，首都客運今日宣布推出相關優惠活動，自7月15日起9月16日止，每週五下午6時至7時30分，在市府轉運站提供搭乘北宜線每位乘車旅客1人1個波蘿麵包享用，這是過去宜蘭人從台北等車返鄉的共同回憶。

首都客運表示，「臺北-宜蘭」路線於2007年通車時，市府轉運站尚未落成，當時是在捷運市府站3號出口外搭簡單帳篷就開始營運，候車環境不如現在市府轉運站，旅客都是風吹、日曬、雨淋的在等車，非常辛苦。尤其是週五傍晚的尖峰時段，人潮更是一直蜿蜒排到貴婦百貨Bellavita，等車時間很長傍晚又容易肚子餓，所以當年就提供1人1個菠蘿麵包。

首都客運說明，許多要返鄉的宜蘭遊子，覺得吃到首都的菠蘿麵包就有提早回到家的感覺。讓旅客有了搭乘的小確幸，紓緩旅客候車的焦慮與不便。

首都客運也說，為鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸，凡振興方案期間，除了免費波蘿麵包外，首都客運還與飯店、遊憩園區共同合作推出第一波優惠。憑首都客運北宜國道客運票根或購票證明，到宜蘭縣三星長埤湖景區、天送埤火車站園區、國立傳統藝術中心等業者都可以享有各項優惠。

首都客運也說，為鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸，凡振興方案期間，除了免費波蘿麵包外，首都客運還與飯店、遊憩園區共同合作推出第一波優惠。圖／首都客運提供
首都客運也說，為鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸，凡振興方案期間，除了免費波蘿麵包外，首都客運還與飯店、遊憩園區共同合作推出第一波優惠。圖／首都客運提供

宜蘭 麵包

延伸閱讀

宜蘭「唱歌小綠人」 排灣族歌手舞炯恩今起陪你過馬路

久違的菠蘿麵包回來了！搭首都之星免費遊長埤湖

宜蘭縣長民調領先 林姿妙：感謝縣民支持、努力推縣政

宜蘭縣長民調出爐 藍綠白三方這麼看

相關新聞

這波猴痘侵襲40到50歲 科學家：停打天花疫苗是主因

猴痘疫情在多國爆發，台灣也已有境外移入首例，台灣科技媒體中心今下午舉辦線上記者會，中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教...

中午買飯「小孩車內等」變熱傷害 醫警告:半小時飆60度

今為二十四節氣中的「小暑」，天氣將持續炎熱，近期正值學校放暑假，醫師提醒，幼童因體溫調節能力較差，處在悶熱環境容易引發「...

雨彈將來襲 氣象局發布13縣市大雨特報、雙北注意雷雨

中央氣象局在今日13時45分發布大雨特報，並指出因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台北、新北、台南、嘉義、南投地...

想來星宇工作嗎? 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，他親自解答學員對航空業提出的種種問題，也力邀有志從事航...

居家辦公導致腰痠背痛、下肢麻木無力 醫揭2危機

新冠肺炎疫情肆虐2年，民眾居家辦公及在家活動的時間增長、健身房及戶外活動減少，就診病患抱怨腰痠背痛及下肢麻木無力的比例大...

客運業防疫補貼延長至年底 小黃司機可領5千

行政院於7月5日同意持續補貼陸路運輸業者防疫物資，一方面減輕業者防疫成本負擔，另一方面也鼓勵業者加強清消及維持正常營運服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。