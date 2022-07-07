宜蘭人共同回憶 首都客運7月15日起推「波蘿麵包」活動

配合交通部國道客運振興方案，首都客運今日宣布推出相關優惠活動，自7月15日起9月16日止，每週五下午6時至7時30分，在市府轉運站提供搭乘北宜線每位乘車旅客1人1個波蘿麵包享用，這是過去宜蘭人從台北等車返鄉的共同回憶。

首都客運表示，「臺北-宜蘭」路線於2007年通車時，市府轉運站尚未落成，當時是在捷運市府站3號出口外搭簡單帳篷就開始營運，候車環境不如現在市府轉運站，旅客都是風吹、日曬、雨淋的在等車，非常辛苦。尤其是週五傍晚的尖峰時段，人潮更是一直蜿蜒排到貴婦百貨Bellavita，等車時間很長傍晚又容易肚子餓，所以當年就提供1人1個菠蘿麵包。

首都客運說明，許多要返鄉的宜蘭遊子，覺得吃到首都的菠蘿麵包就有提早回到家的感覺。讓旅客有了搭乘的小確幸，紓緩旅客候車的焦慮與不便。