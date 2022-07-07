這波猴痘侵襲40到50歲 科學家：停打天花疫苗是主因

猴痘疫情在多國爆發，台灣也已有境外移入首例，台灣科技媒體中心今下午舉辦線上記者會，中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教授徐維莉指出，相較於50年前首度發現時，當代猴痘病毒的感染對象有「年長化」的趨勢，最近疫情集中於40到50歲壯年族群，許多文獻都認為這現象符合全球停止接種天花疫苗的時間。現有較安全、可視為死毒疫苗的第3、4代疫苗可用，可考慮給高風險群或兒童做接種；另也應繼續研究仍有4至21%人接種後突破感染的現象，顯示疫苗保護力可能不是終生。

徐維莉表示，猴痘研究其實很少，大部分都是在非洲的調查，觀察過去幾十年感染者人數都呈現倍數成長，年齡也出現變化。1970到1980年代平均感染年齡為4歲小孩，2010年平均感染年齡為21歲，2021年最近的疫情，則主要侵襲40至50歲，顯示當代病毒傾向感染壯年族群。

徐維莉表示，時間上的相關性，代表猴痘流行可能與停止接種天花疫苗有關。1978年在索馬利亞發現最後一例天花個案後，全球停止接種天花疫苗。所以19801至1990年調查非洲個案，大多都是沒有接種過疫苗的4、5歲小孩，因為其他大部分人都曾經接種過疫苗，只有小孩沒機會接種到。

經過數十年，這些孩子年齡增長，社交活躍程度增加，也增加直接接觸增加感染的機會。徐維莉表示，這個現象已經反應平均感染年齡上升的趨勢。停打天花疫苗與近期疫情爆發有關，此推論是許多文獻共通的觀察和見解，其中一個剛果根據本土流行的觀察發現，有接種過天花疫苗的發病率，顯著低於未曾接種天花疫苗者，共10幾篇文獻的結論認為，接種過天花疫苗仍得到猴痘的比率只有4至21%。

徐維莉表示，第一代病毒是從牛、羊的皮膚病灶區分離病毒，可能帶有其他病原，安全性比較堪憂，病毒毒性也被保留。第二代疫苗是用細胞製備病毒，穩定度較高，也比較不會擔心從動物夾帶其他病原，細胞培養也弱化了病毒的致病力。

第三代則是透過雞蛋胚胎複製570代，直到病毒基因出現很大的缺損，無法在細胞再度複製，可視為一種死毒疫苗。文獻中也有提到第四代疫苗，是更進一步把第三代疫苗用人工方式，製造更多基因缺損，使之更安全。建議可將現有較安全的第3、4代疫苗可用，提供高風險群或兒童接種；另也應繼續研究仍有4至21%人接種後突破感染的現象，顯示疫苗保護力可能不是終生。