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新住民腎盂輸尿管接合處狹窄 摘除無能右腎擺脫腎水腫

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
病人凱特(右一)切除無功能的右腎後，恢復狀況良好。圖／慈濟醫院提供
病人凱特(右一)切除無功能的右腎後，恢復狀況良好。圖／慈濟醫院提供

40歲的紐西蘭籍女子，長年受腎水腫之苦，引發嚴重感染住院，台中慈濟醫院泌尿科醫師蔡宗訓表示，病人是先天性「腎盂輸尿管接合處狹窄」，常引發慢性腎水腫，須常到醫院引流、緩解疼痛；蔡宗訓指出，若腎臟已失能，摘除才是根本治療。

來自紐西蘭的凱特，右腎因先天「腎盂輸尿管接合處狹窄」，反覆積水讓他時感疼痛，而成醫院常客；今年4月發生嚴重感染，於台中慈濟醫院住院治療；泌尿科醫師蔡宗訓說，病人是先天性「腎盂輸尿管接合處狹窄」，因腎臟結構異常，容易積水形成「慢性腎水腫」。

蔡宗訓檢查評估發現，病人右腎其實沒有排尿、排毒功能，只剩下左腎正常運作，繼續維持治療對腎功能沒有幫助，必須須採積極性治療；凱特也提到，疾病從小跟到大，實在困擾。在與病人溝通後，蔡決定摘除無功能的腎臟，一勞永逸。

蔡宗訓說明，腎盂輸尿管接合處狹窄分為先天性與後天性，好發於男性，左側較右側多，約有1成發生於雙側。部分先天性病人腎盂到輸尿管發育異常造成阻塞，使尿液無法排出造成腎水腫；另一種後天原因，可能是泌尿道結石、發炎或腫瘤等問題造成狹窄，亦影響排尿功能。

蔡宗訓指出，一般輕微阻塞不會影響腎臟功能，大都採取觀察或保守治療，但積水到一定程度並產生併發症，病人身體不舒服或腰部疼痛。醫師會評估腎臟受損程度，除施作輸尿管導管引流，必要時也會用外科手術切除狹窄處並重新接合，如果腎臟沒有功能，最好辦法就是移除它。

凱特術後恢復良好，她也寫信向慈濟醫療團隊表達感謝，雖然僅剩1顆腎，但從此生活就不再擔心突發狀況了。

「腎盂輸尿管接合處狹窄」 導致腎水腫示意圖。圖／慈濟醫院提供
「腎盂輸尿管接合處狹窄」 導致腎水腫示意圖。圖／慈濟醫院提供

水腫 慈濟 醫師

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