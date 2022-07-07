快訊

分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

參選台北市長定案？ 陳時中未否認：有機會再回答

新科中研院院士出爐 英國家學術院首位台裔院士回流

八旬長者不強制換駕照 交通部：將擬違規取締方案

中央社／ 記者蔡孟妤高雄7日電

時代力量高市議員林于凱表示，年滿75歲以上汽機車駕駛每3年須重新換發駕照，但民國31年7月1日前出生者不強制換照，形同漏洞。交通部表示，將擬違規取締方案，並加強宣導交安。

現行換照規定，年滿75歲以上汽機車駕駛每3年須重新換發駕照，但31年7月1日以前出生者，不用強制換照，除非有違規被記點或吊照，才需要換照。

時代力量高雄市黨部今天召開記者會，指日前時代力量高雄市議員參選人張雨柔遭到85歲老先生所駕駛的車輛撞上，共5人受傷，批評八旬長者不用每3年更換駕照規定，形同漏洞。

林于凱表示，年過80歲視力不佳的年長者可不經換照上路，影響自身和他人安全，顯示高齡駕駛換照的制度需要檢討；換照規定排除年齡最高的族群，和高齡換照的意旨顯有矛盾，造成高風險高齡駕駛反而不需換駕照的奇特現象。

林于凱指出，台灣汽車駕照考試的考驗員，由駕訓班互相派任，缺乏第三方認證機制下，可能會有互相放水情況，建議駕照考驗員應由監理站統一派任，或推派第三方公證人士，進行不定期查核。

對此，交通部路政司專門委員李昭賢在記者會上回應表示，高齡換照機制當年是參考國外相關規定研擬，設計75歲以上沒有強制換照，是考量75歲以上人數已不多、凋零速度快，且仍使用交通工具比例低。

李昭賢說，若要80歲以上高齡者換照，因使用交通工具比例低，全數召回會花費龐大社會成本，因此採不換照，搭配肇事等違規記點的管理機制來推行；後續會研擬高齡者違規取締方案，並進入社區宣導，強化高齡者交通安全意識。

交通部公路總局監理組副組長黃鈴婷說，駕訓班考試制度，若在監理站會由監理單位派考驗員進行考試，若由駕訓班推派考官，也會有監理站人員在旁督導；考試有錄影設備，也會事後抽查，若發現違規，會對考驗員進行處分。

駕照 時代力量 監理站

延伸閱讀

全台8萬年滿80歲長輩開車不須換照 時代力量批「甩鍋」

《九合一對戰系列-高雄》陳其邁可保江山 柯志恩苦追少輸為贏

高市大樓磁磚掉落砸傷童 市府要求30日內改善

復健治療變情緒失控打人？議員痛批高市衛生局不重視

相關新聞

這波猴痘侵襲40到50歲 科學家：停打天花疫苗是主因

猴痘疫情在多國爆發，台灣也已有境外移入首例，台灣科技媒體中心今下午舉辦線上記者會，中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教...

中午買飯「小孩車內等」變熱傷害 醫警告:半小時飆60度

今為二十四節氣中的「小暑」，天氣將持續炎熱，近期正值學校放暑假，醫師提醒，幼童因體溫調節能力較差，處在悶熱環境容易引發「...

雨彈將來襲 氣象局發布13縣市大雨特報、雙北注意雷雨

中央氣象局在今日13時45分發布大雨特報，並指出因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台北、新北、台南、嘉義、南投地...

想來星宇工作嗎? 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，他親自解答學員對航空業提出的種種問題，也力邀有志從事航...

居家辦公導致腰痠背痛、下肢麻木無力 醫揭2危機

新冠肺炎疫情肆虐2年，民眾居家辦公及在家活動的時間增長、健身房及戶外活動減少，就診病患抱怨腰痠背痛及下肢麻木無力的比例大...

客運業防疫補貼延長至年底 小黃司機可領5千

行政院於7月5日同意持續補貼陸路運輸業者防疫物資，一方面減輕業者防疫成本負擔，另一方面也鼓勵業者加強清消及維持正常營運服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。