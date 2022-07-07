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環保杯退5元她怨「同家超商不同調」 釣出店員曝苦衷

聯合新聞網／ 綜合報導
為響應限塑政策，現在自備環保杯至超商消費能享5元折扣，卻有民眾反映紙本寄杯的咖啡並不適用此優惠。示意圖／記者曾增勳攝影
為響應限塑政策，現在自備環保杯至超商消費能享5元折扣，卻有民眾反映紙本寄杯的咖啡並不適用此優惠。示意圖／記者曾增勳攝影

自7月1日起，為響應環保署的限塑新政，四大通路將自備環保杯的優惠從過往的3元加碼到5元，民眾凡是攜帶環保杯到超商、超市、速食店，或飲料店消費都能享有優惠。不過近日有位民眾反映，拿環保杯到超商領取紙本寄杯的咖啡時，一家門市有5元折扣，另一家門市卻說只有APP寄杯才適用，還遭店員白眼，令她十分錯愕，其遭遇也釣出許多門市店員現身說明此差異的背後原因。

一位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享，她4月底因7-ELEVEN有優惠活動，在住家與公司附近的門市各以紙本寄存了60杯咖啡，加上現在還有自備環保杯折5元的活動，她只要想喝咖啡就能隨時拿環保杯領取，但她近日到不同門市領咖啡時發現，原來並非所有門市都能同時適用紙本寄杯與環保杯折扣。

據原po描述，以往她在家裡附近的門市都能拿到5元折扣，某次到公司附近的門市領取時卻意外碰壁，店員表示必須以APP寄杯才有環保優惠，同家超商政策間有所出入令原po一時無所適從。事後她分別詢問兩家門市的店員，家附近的門市表示，「都可以折，不分紙本、APP」，而公司旁的門市則以「紙本寄杯是買斷的」為由強調不能退錢。

原po想了解背後緣由，再度追問公司門市的店員，「為何別家店說可以你家就是說不行？」，結果引起對方不快，直接把一個5元硬幣扔到她的袋子裡，並大聲說，「好啦好啦⋯我個人貼給妳5元行了吧？」原po見狀也暴怒，「我就想問，這遊戲規則到底是啥？能有師爺給解釋解釋嗎？為何響應個環保搞到我很像在乞討？」並賭氣表示拿完剩下的寄杯就不再去該分店消費。

看完原po遭遇，許多內行網友紛紛出面解釋紙本和APP的差異，「紙本寄杯就是你已經結帳完了，咖啡寄放在他們店裡，你用APP買雖然也是已經買了，但錢還未入帳店家」、「門市人員路過，因為紙本寄杯是手寫，早就已經結帳買斷，所以要退五元，得門市自己貼錢，APP寄杯是系統紀錄，不存在買斷問題」、「環保杯5元是總公司的政策，跟店面自己的促銷印紙本不一樣，紙本已經是優惠含杯了，與總公司環保杯無關聯」。

至於有些店家為何紙本寄杯仍能折扣，網友指出是考量到顧客方便和爭取業績，「紙本寄杯是店家給的彈性…外加金額全部都已經核算了，如果要這樣去爭取，之後紙本寄杯的店家一定會越來越少的」、「紙本是店家給方便，或是說想拉業績才做的，不然一般最多只能寄收據」、「店員飄過....然後現在紙本寄杯已經漸漸沒有，避免紛爭」。

7-Eleven 超商 咖啡 環保署

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