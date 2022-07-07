移民署辦論壇共創願景 打造新住民友善移居社會

為打造台灣為友善移居新社會，移民署今天偕台亞基金會舉辦「新南向與新住民政策論壇」，總統府資政蕭新煌指出，需重視新住民語言學習及人才培育，並結合公私部門力量促進。

移民署今天偕財團法人台灣亞洲交流基金會（簡稱台亞基金會）共同舉辦「新南向與新住民政策論壇」，包括台亞基金會董事長蕭新煌、移民署長鐘景琨、教育部終身教育司長李毓娟、民進黨立委羅美玲、台北市賽珍珠基金會執行長蕭秀玲、新住民代表及專家學者都共襄盛舉。

會中，與會人士進行雙向交流，並提出相關政策建言。

蕭新煌強調「社會多元文化敏感度」的重要性，他表示，隨著新住民在台落地生根，東南亞各國在國際社會的影響力日增，國內社會需重視新住民語言學習、多元文化與人才培育等面向，提升東南亞語言及文化的地位，未來也需要結合公私部門力量及資源，邀請更多人起身共同實踐。

鐘景琨專題演講時指出，台灣的新住民及其子女已逾百萬人，政府非常重視其需求，每5年辦理新住民生活狀況調查，以作為中央及地方政府政策規劃參考。

鐘景琨表示，因應跨部會協調及統整資源，行政院也設有新住民事務協調會報，研商新住民關切的重要議題，落實保障相關權益，例如簡化新住民學歷採認流程，新住民可就近向當地政府申請，節省往返原生母國申請學歷證明的繁瑣程序，方便就學就業。

此外，內政部也成立新住民發展基金，每年維持新台幣10億元規模，協助新住民適應台灣社會，加強培力新住民及其子女發展成為國家新力量。未來移民署將持續會同各部會加強建構尊重友善和諧的移民環境。

移民署透過新聞稿表示，這次論壇共規劃3個主題場次，其中「新住民子女母語學習與應用」場次，著重討論國內推動新住民子女母語教學的成效與挑戰，由國立教育廣播電台主持人陳玉水親身分享。

「新住民公共參與」場次，由移民官嚴沛瀅分享透過新住民培力，如何提升其公共參與知能；「新住民培力」場次，除分享教育部新住民揚才計畫外，也以通譯人員與新住民語文教學支援人員培力為例，討論新住民培力將如何影響未來地方發展。

移民署指出，與會代表針對論壇討論內容及新南向政策紛紛提出相關建言與回饋，後續相關成果將於今年10月於台亞基金會所舉辦的玉山論壇中完整呈現。