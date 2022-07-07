長庚團隊新技術 義肢也能有痛覺和反射動作

目前的義肢還無法讓人有痛覺與反射動作，長庚大學團隊經多年研究，發現「石墨烯電晶體」內的特殊介電層，能使神經義肢產生痛覺，讓使用者碰到滾燙或尖銳的物品時，及時做出反射動作遠離危險。相關研究成果近期發表在國際期刊，為義肢與神經重建技術開拓嶄新方向。

這項研究由長庚大學電子系教授王哲麒、工學院長賴朝松、林口長庚醫師張國軒、神經內科部主任吳秀娟，帶領電子系博士班學生符翊、詹雅庭與江怡霈共同完成。

王哲麒表示，神經義肢與傳統義肢不同，神經義肢植入人體神經，透過人工電刺激，讓義肢具有感覺、運動與認知等功能，卻無法產生反射動作和痛覺，這可能讓患者遭受危險卻不自知。

經過6年努力，研究團隊透過石墨烯電晶體內特殊的介電層電荷，成功模擬出人類脊髓神經的反射運動和痛覺調變功能，讓患者使用神經義肢時，遇到危險可以立刻警覺。

換句話說，當患者碰到滾燙物品時，不只可以感受到熱，還可以感覺到燙、痛，進而及時產生反射動作，避免造成身體其他傷害。

賴朝松表示，相關研究成果今年5月已發表在國際頂尖期刊「先進材料」，而研究團隊中的3名博士生，都是長庚大學電子系從大學部一路栽培到博士班的學生，能有這項開創性的研究成果，每位成員的努力都功不可沒。