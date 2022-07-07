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想來星宇工作嗎？ 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

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想來星宇工作嗎? 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，親自解答學員的多元問題。記者盧逸峰／攝影
「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，親自解答學員的多元問題。記者盧逸峰／攝影

「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，他親自解答學員對航空業提出的種種問題，也力邀有志從事航空業、加入星宇航空的學員努力學習英文、準備好自己。他強調，來航空業面試千萬不要說是打算環遊世界，否則「會被我刷掉」，呼籲學員用嚴謹的態度來面對工作。

張國煒從小就對飛航抱持興趣，覺得航空業有一股神秘感，學生時期還曾「騙媽媽去補習，卻跑去看飛機」，到美國念書時參與飛機修護工作，奠定後來從事航空業的志向。在旁人眼中他是相當特別的航空公司老闆，能自己修飛機、開飛機，更是公司掌舵者，他在當初接觸飛機修護時發現飛機機械構造有許多眉角，發現看說明書跟親手操作完全不同，就算現在經營星宇航空，他仍堅持要親自看過每一台購入的飛機。

張國煒直言，很多人覺得做航空業很帥，但「帥是要付出代價的」，夢想實現的背後要有非常多努力，而且航空業沒有休假，每天都在面臨挑戰，要面臨不同客人、每台飛機也有不同脾氣，飛機執行任務時，也要隨時待命應對任何突發狀況。

張國煒笑說，要把飛機當成伴侶、當成小老婆，過去曾有人說他「親吻飛機」很做作，但他認為，飛機是公司的經濟命脈，這就是他面對工作夥伴的態度。

本梯次營隊共有學員共30人，年齡分布在13至18歲之間，不少學員都對航空業有憧憬。張國煒說，既然有興趣就要深入了解航空業，不能像是一般的航空迷，只是坐在機場旁邊看飛機。他也說，從事航空產業對科系並無限制，但把英文能力準備好，而且要對自己有自信，資質好的人不用怕自己不會被錄取。

「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，與學員合影留念。記者盧逸峰／攝影
「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，與學員合影留念。記者盧逸峰／攝影
「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，與學員暢談工作心路歷程。記者盧逸峰／攝影
「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，與學員暢談工作心路歷程。記者盧逸峰／攝影
「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，與學員暢談工作心路歷程。記者盧逸峰／攝影
「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，與學員暢談工作心路歷程。記者盧逸峰／攝影
「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，與學員暢談工作心路歷程。記者盧逸峰／攝影
「聯合報x星宇航空夏令營」今日邀請到星宇航空董事長張國煒專題演講，與學員暢談工作心路歷程。記者盧逸峰／攝影

補習 科系

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