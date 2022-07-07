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今年上半年大缺鴨產能何時恢復？業者指至少到年底

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今年上半年大缺鴨，產能慢慢恢復中。本報資料照片
今年上半年大缺鴨，產能慢慢恢復中。本報資料照片

今年上半年，因為飼料價格高漲，加上禽流感疫情嚴峻不僅缺蛋且缺鴨，鴨肉缺口在今年3、4月份達到高峰，幾乎減少四到五成，讓鴨肉價格達到史上最高點，何時才能夠恢復足量供應？業者表示，至少要到年底才可恢復，但後續還要看飼料和氣候狀況而定。

中華民國養鴨協會秘書長李鴻忠表示，因為新冠肺炎疫情，之前造成屠宰場工作的移工染疫，因此無法運作，現在狀況有好一些，供應也漸漸開始恢復；原本一周應該正常供應270萬隻，當初缺鴨最嚴重的時候，供應量跌到每周200萬、甚至180萬隻，大減四到五成，推估要到年底；但還是要看氣候狀況，到年底也很難料。

根據中央畜產會統計，土番鴨每台斤批發價54.8元、鴨肉64.4元；已經是史上最高價。

農委會畜牧處家禽科科長程俊龍表示，今年鴨肉的消費量增加10%到15%，供應跟不上需求，除了消費增加，前幾年因為鵝肉禽流感疫情影響，整個消費就轉到鴨肉，但等到鵝肉逐漸恢復生產時，但消費模式已經改變，即便努力推廣，也僅恢復鵝肉消費的六成而已，「拉不回來」，鵝肉的消費沒有原本這麼高。

程俊龍表示，今年3、4月時最缺鴨的時候，但產業需要供需平穩，若一昧迎合缺口，哪天需求改變時，又要善後，產業有其自主性，市場有需求，自然就會去飼養，現在飼養成本也比過去還要高，現在畜禽產品也比過去貴，飼養成本也高很多，農民端也是很有壓力。

今年上半年大缺鴨，產能慢慢恢復中。本報資料照片
今年上半年大缺鴨，產能慢慢恢復中。本報資料照片

禽流感 疫情 飼料

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