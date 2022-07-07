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「與你約法三章」玩透透 苗栗旅服中心推集章活動
苗栗旅遊服務中心即日起推出「與你約法三章」玩透透集章活動，遊客到苗栗、竹南車站及高鐵苗栗站的旅服中心領取集點卡，集滿三站指定紀念章，就可兌換苗栗優美風景明信片4張不同款一組，「苗栗玩透透」官方粉絲專頁還加碼送「貓裏喵」磁鐵胸章，縣府請遊客把握機會。
苗栗縣文化觀光局指出，目前國內疫情逐漸趨緩且3劑疫苗覆蓋率已約達70%，現正逢暑假，且交通部觀光局將舉辦悠遊國旅活動，苗栗旅遊服務中心為刺激縣內觀光旅遊並提升縣內旅遊服務中心旅客到站率，特別推出這次諮詢集章活動加強觀光宣傳。
文觀局指出，即日起可至縣內3個車站的旅服中心領取集點卡，集滿指定紀念章即可兌換風景明信片一組，「苗栗玩透透」也配合加碼，只要集章任務完成後，在粉絲專頁按讚並分享貼文即可獲得可愛的「貓裏喵」磁鐵胸章，獎品兌完為止，歡迎全國遊客踴躍參加。
文觀局長林彥甫表示，苗栗縣旅遊服務中心是旅客下站接觸的第一個服務據點，旅服中心人員秉持熱情、友善態度服務旅客需求，引導外地旅客體驗苗栗山海之美，苗栗縣目前在苗栗火車站、竹南火車站、高鐵苗栗站設有3處旅服中心，提供旅遊景點資訊、交通食宿資訊、解說導覽資訊、遊程諮詢、文宣及地圖索取等服務，預計這次活動將可提升旅客到站諮詢率二成以上，相關集章活動可搜尋「苗栗玩透透」官方粉絲專頁。
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