年省3000萬！畜試所推「季新鴨」大減五成人工授精成本

歷經13次選育，耗時10年，農委會畜試所育成新的肉鴨品種鴨品系「季新鴨」，不僅可延長受精時間，還可降低一半人工授精成本，在飼料高漲、缺工的時代，可改善肉鴨場的勞力成本支出。

農委會畜試所今天舉行技轉記者會，新的「季新鴨」種鴨技轉500隻給業者，預計明年可以投入實際生產。

畜試所表示，國內肉鴨以土番鴨為最大宗，每年約生產2450萬隻；肉鴨大多以公番鴨與母改鴨屬間雜交而得，為確保受精率，每3天即需人工授精且全年無休，屬高度勞力及技術密集生產模式，且頻繁注精易對鴨隻造成緊迫，進而影響生產效率。

畜試所所長黃振芳表示，國內肉鴨75%是土番鴨，生產時要透過番鴨跟改鴨人工授精方式進行，因為兩種鴨體型差異懸殊，無法直接公母鴨放在一起，因此需要人工授精配種，畜產試驗所宜蘭分所之研究團隊歷經13個世代選拔，育成每6天人工授精一次的「季新鴨」，目前已可透過「季新鴨系統化生產管理技術」技術移轉至產業應用。

畜試所宜蘭分所副研究員魏良原表示，新的種鴨「季新鴨」希望可以取代改鴨的角色，人工授精從三天一次，延長到六天一次，最大優點是減少了人員進出，減少禽流感疫病風險，同時也少了鴨隻的緊迫。

畜試所表示，以國內30萬隻母改鴨的飼養規模計算，每年花費的人工授精成本約6200萬元，如以季新鴨生產，可有效降低人工授精勞力成本50%，節省約3100萬元，其上游種鴨場也可減少一個種鴨品種的檢定與維持費用約600萬元。