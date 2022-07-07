育兒托育補助8月加碼！津貼增至5千元、學費降低3千內

為落實蔡英文總統在大選期間曾提出的「0至6歲國家一起養」政策，行政院會去年拍板，去年八月起，育兒津貼提升為3500元，托育補助增為7000元；今年八月，兩者再加碼1500元，且條件也多所放寬，例如過往第三胎才加碼補助，這次提前至第二胎，鼓勵國人生養。

教育部今天到行政院報告「少子女化對策成果報告—0至6歲國家跟你一起養」。行政院發言人羅秉成在行政院會後轉述，行政院長蘇貞昌在會中表示，明年將投入近千億元，除大幅提高預算，也透過修法、調整政策，跨部會減輕育兒家庭負擔。

教育部針對「增名額、減負擔、加津貼」說明。教育部表示，擴大平價教保富量部分，0到2歲（未滿）今年6月累計增設公共化托育342處，整體平價名額約9.1萬名；2到6歲（未滿）部分，公共化幼兒院提前在今年達成增設3000班之目標。

學費降低加碼方面，針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，今年8月再降低費用。2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、社區家園，和準公共托嬰中心和保母，今年8月開始，每個月托育補助再加1,500元，第2胎、第3胎以上、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。

就讀公共化及準公共幼兒園的2至6歲（未滿）幼兒，今年8月起，就學費用再降低，家長每月最多只要繳3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1,000元，第2胎以上子女、低收入戶及中低收入戶家庭子女上學「免費」。

育兒津貼也同步加碼，教育部表示，今年8月起，家長自己帶或就托未加入準公共的私立托嬰中心或私立幼兒園的小朋友，第1胎育兒津貼每月發放額度提高到5000元，第2胎每月6000元、第3胎以上每月7000元。

另外，一般私立幼兒園的5至6歲（未滿）小朋友，今年8月起，由家長自己申請辦理，就學補助的作業方式及額度也比照津貼辦理，並於次月月底前撥付至家長指定帳戶。

蘇貞昌表示，除了商業醫院、政府機關、公營事業等得設置較保中心，也積極申辦社會住宅，去年也投入近百億營造友善生養環境。

蘇貞昌盤點，擴大不孕補助已經有4萬多件通過審查、26000人獲得補助，對比109年整年度才19件，有如是天壤之別，有2100多對夫妻、產下2400多名嬰兒，若再往下推動， 預計明年底可產下嬰兒達到1萬2000多名。