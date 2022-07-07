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物料上漲流標16次 國圖南館終決標預計114年完工

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
受到營建物料上漲影響，國圖南館流標16次後今天終於宣布決標。圖／國家圖書館提供
受到營建物料上漲影響，國圖南館流標16次後今天終於宣布決標。圖／國家圖書館提供

國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程於去年4月首次辦理招標，但受到營建物料上漲等衝擊，至今年六月已經流標16次。國圖今天（7/7）表示，已經完成評選決標作業，預計7月中旬辦理簽約儀式、9月辦理動土典禮，新的國圖南部分館預計114年底完工啟用。

國圖南部分館於去年4月首度辦理招標，但受市場環境、營建物料上漲等影響，廠商投標意願低，至今年六月已流標達16次。對此，國圖將工程預算持續調至34億、工期調整為1200天，希望順利標出。

國圖今表示，南部鄉親期盼的國家圖書館南部分館已完成評選決標作業，由宏昇營造股份有限公司得標，未來將持續進行各項圖書館服務與典藏設施設備規劃與採購。

國圖說明，新建工程採購案將於7月中旬舉辦簽約儀式、9月辦理動土典禮，新的國圖南部分館暨聯合典中心預計於114年底完工啟用。

國圖南部分館暨聯合典中心總樓地板面積為51萬1095平方公尺，約1萬5456坪，為地下1層、地上5層建築物，位於台南市新營區文高11用地內，將規劃為國家圖書館南部分館和國家聯合典藏中心兩區塊。

國圖也指出，南部分館設在保留80%以上樹木植栽的閱讀公園內，設有智慧型自動化倉儲書庫（ASRS）、知識之徑（書山）、分齡分眾知識探索服務中心及台灣兒童及青少年文學史料中心，為南台灣唯一國家級公共圖書館，未來將成為圖書資訊發展與圖書館服務的創新育成中心。

國家聯合典藏中心規劃有高層高效、高密度倉儲書庫，同時設有典藏台灣的特藏文獻庫、視聽資料庫等，透過完整典藏全國出版圖書資料和學術資源，同時針對具有保存價值的數位資源予以徵集保存於全國數位資源保存中心，為政府在南台灣建置圖書資源與文化記憶的國家級資料庫。

國家圖書館南部分館書山知識之徑。圖／國家圖書館提供
國家圖書館南部分館書山知識之徑。圖／國家圖書館提供

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