物料上漲流標16次 國圖南館終決標預計114年完工

國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程於去年4月首次辦理招標，但受到營建物料上漲等衝擊，至今年六月已經流標16次。國圖今天（7/7）表示，已經完成評選決標作業，預計7月中旬辦理簽約儀式、9月辦理動土典禮，新的國圖南部分館預計114年底完工啟用。

國圖南部分館於去年4月首度辦理招標，但受市場環境、營建物料上漲等影響，廠商投標意願低，至今年六月已流標達16次。對此，國圖將工程預算持續調至34億、工期調整為1200天，希望順利標出。

國圖今表示，南部鄉親期盼的國家圖書館南部分館已完成評選決標作業，由宏昇營造股份有限公司得標，未來將持續進行各項圖書館服務與典藏設施設備規劃與採購。

國圖說明，新建工程採購案將於7月中旬舉辦簽約儀式、9月辦理動土典禮，新的國圖南部分館暨聯合典中心預計於114年底完工啟用。

國圖南部分館暨聯合典中心總樓地板面積為51萬1095平方公尺，約1萬5456坪，為地下1層、地上5層建築物，位於台南市新營區文高11用地內，將規劃為國家圖書館南部分館和國家聯合典藏中心兩區塊。

國圖也指出，南部分館設在保留80%以上樹木植栽的閱讀公園內，設有智慧型自動化倉儲書庫（ASRS）、知識之徑（書山）、分齡分眾知識探索服務中心及台灣兒童及青少年文學史料中心，為南台灣唯一國家級公共圖書館，未來將成為圖書資訊發展與圖書館服務的創新育成中心。