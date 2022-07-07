勵志人物專訪／李艷秋重訓有成 一切從「心」開始

資深媒體人李艷秋一身運動勁裝，無論是引體向上、仰臥起坐、50公斤後背槓深蹲還是硬舉都難不倒她！李艷秋5日與教練彭玟瑋共同接受專訪時笑說，以前自己太在意工作，讓身體出現警訊，加上忽略周圍同事、家人的感受，但現在決定把「健康」擺第一，「照顧好自己，對最親密的伙伴來說，就是最好的陪伴方式了！」

李艷秋是著名的媒體人，曾獲得4屆金鐘獎肯定。過去任職於華視與TVBS，在華視擔任主播期間，與中視的沈春華和台視的李四端並稱老三台當家主播，近年來則逐漸淡出螢光幕，投身公益。

下定決心健身

李艷秋直言，20年的工作下來她的身體指數到2019年都是滿江紅，不過重訓快4年下來，好的膽固醇指數（HDL）從40翻倍到81，壞的膽固醇則從130下降到90。不過她也說，壞的膽固醇要靠飲食控制，是目前還要再加強的地方。長期重訓下來，她表示自己的肌力確實有進步，搬重物都不會累，走路健步如飛、肌肉硬梆梆。

回憶開始健身的誘因，是有一次與資深媒體人趙少康的太太梁蕾吃飯，發現她身材變得很好，許多身體指數也都變正常，她決定也要效法健身。她笑說，剛開始健身器材都搞不清楚、跑步機也不會按，後來並決定找教練，才知道自己需要什麼，訓練有成就感。







圖說：李艷秋侃侃而談自己4年的重訓經驗。（Photo by 杜聿鎧／台灣醒報）

建立自信很重要

李艷秋回想起過去重訓的歷程說，教練Wade彭玟瑋給的菜單很辛苦，一度也想要放棄，但老公李濤的一句話：「現在放棄，之前的努力與累就白費了！」讓她還是堅持了下去，即使中間有因動髖關節手術而暫緩，但也有調整菜單，很快就度過休養期，肌力也逐漸恢復。所以她認為，健身有伴很重要，比較能持續下去。

李艷秋分享自己健身過程中，常會問教練「我是不是很厲害？」但這並不是炫耀，而是為了建立自信心「知道自己並不差」，而且她的健身成果即使與3、40歲的人較量，也是很前面的等級。「艷秋姐重訓做的量，目前來說都是第一名！」彭玟瑋在旁邊笑說，李艷秋實在是太謙虛了。

身體健康提升意願

她舉例，過去碰到走路20分鐘、坐車5分鐘的行程，就會選擇坐車，但現在她會以走路代替，而且重訓後身體狀態愈來愈舒服，也會提升運動的意願，搬東西也懂得利用正確的發力方式，體力、肌力增加下，負擔也跟著降低。她特別提到，過去因工作姿勢導致腰椎容易痛，重訓之後，「現在都沒有問題了！」

李艷秋也很感謝彭教練對他非常有耐心，「畢竟學生來來去去，年輕教練通常比較沒耐心，找到彼此契合的搭檔並不容易！」雖然在上課過程很容易因為強度太強，或是動作沒做到而吵架，但彭玟瑋解釋，比較難的訓練是為了讓她因應突發狀況，可能會用到平常不會用的肌群，「沒做到其實沒關係，只是為了測試！」

採訪後，李艷秋與教練也親自為我們徒手示範幾個基本的健身動作，如基本的高壓腿、伏地挺身，還有側身的伸展動作，只見她俐落的做起伏地挺身，根本看不出已經退休多年，還有力氣與教練、記者開玩笑，顯得非常有活力。







圖說：李艷秋（左）現場與彭教練示範側身伸展動作。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

將運動習慣內化

「能享受健身的好處是成功的關鍵！」李艷秋說，因為很真實的感受到自己的身體變好，就很容易有動機繼續堅持下去。她認為將運動習慣內化很重要，保持興趣才會有前進的動力。她同時感嘆，台灣長者的臥床時間太長，不只自己身體受苦，也讓周圍的親人被綁住，「把自己身體照顧好，大家都能夠很輕鬆！」她強調，「常動，就不需要長照。」

她感性的說，過去媒體業工作步調太緊，「連接電話都只能30秒」，因為工作而錯過很多與親人相處的機會，特別對她母親感到很愧疚，也沒有顧慮到同仁的感受，因此現在就像「贖罪」一樣，如果人生可以重來一次，她會給自己多一點時間，「很幸運自己還來得及改變。」

能動就是福

最後，她也鼓勵民眾勇敢踏出健身的那一步，把「身體健康」在人生中的優先次序往前擺，每次她在公園運動時，看到許多移工推著病懨懨的老人時，都會慶幸自己「能動是最大的幸福」。







圖說：隨便幾下伏地挺身對李艷秋來說，都不是難事。（Photo by 林意玲／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】