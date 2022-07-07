勵志人物專訪／高齡運動有方法 健身教練量身打造

「高齡者健身，先從增強心肺功能開始！」資深媒體人李艷秋的教練彭玟瑋（Wade）5日受訪時表示，高齡者也可以健身，但需要依照身體狀況量身打造菜單，基本上是從加強心肺功能入門，以簡單的有氧運動讓身體逐漸習慣強度，再進入柔軟度、肌力訓練。

合作長遠不容易

30歲、身材相當精壯、澄紅色衣服因為肌肉顯得非常緊繃的彭玟瑋教練，已有8年教學資歷，過去在台灣體育運動大學運動健康科學系就是主修「運動防護」與「高齡者運動」，也考取了「NSCA-CSCS」、「AFAA-WT」兩項國際級證照。

彭玟瑋也是李艷秋的私人教練，兩人從2019年合作至今，每周兩次健身從未間斷，彼此都感嘆非常不容易，因為7成學生會半途而廢，有時教練也會失去耐心，讓學員感到壓力而不願繼續「花錢買罪受」。







圖說：彭玟瑋教練。（Photo by 杜聿鎧／台灣醒報）

高齡者循序漸進

被問到高齡者也能健身嗎？教練彭玟瑋馬上表示：「當然！」他說，他的學生從20幾歲到80歲都有，健身強度與菜單也會隨著年齡、個人狀態有所不同。他指出，如果年紀偏大的民眾想要嘗試健身，會先測量身體各項指數，再從心肺功能開始著手，透過低強度的有氧運動，慢慢加強體力。

「再來則是訓練柔軟度，最後才是增加肌力的訓練。」彭玟瑋分析，通常高齡者容易有慢性病，健身會從跑步機、採腳踏車開始，然後透過伸展等動作加強柔軟度，改善關節僵硬的問題；最後則是透過適當的重訓，以各種阻力增加肌肉的強度，以引體向上為例，就是屬於中後段的訓練方式。

健身需要自律

彭玟瑋說，通常健身的課程是3個月為一個週期，之後會視身體狀況進行調整，不過他坦言，約有7成學員大概在1個月內就受不了、半途而廢，李艷秋能堅持4年「真的很不容易。」李艷秋則爆料說，老公李濤其實也是練一個月就想退出，「他把過去做節目的意志都拿出來，才能撐下去。」

當記者問到健身是否可以停止，彭玟瑋很坦白表示可以，「但後果自負！」他指出，並不是逼大家永遠都要健身，但如果身體不定期運動，就很容易想要放鬆，體態、生理數據就不容易維持。如果在上完課後，能夠自主按表操課的話，「不去上課也沒差！」

他也提醒民眾，如果身體本來就有慢性疾病或不舒服，健身前一定要與醫生、教練諮詢，評估可以健身後才制定合適強度的訓練菜單，許多高齡健身者可能會有臟器相關疾病，都會影響到重訓時的安全，「健身時都要隨時注意自己的身體狀況。」

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