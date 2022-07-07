今日小暑 彭啟明：熱到像蒸籠、降雨趨緩

天氣風險公司總經理彭啟明在個人臉書粉專表示，今天是二十四節氣中的小暑，俗話說「小暑大暑無君子」，熱到受不了，已經顧不得君子的風範，衣服會穿得比較隨便，意旨小暑像是蒸籠的天氣。

彭啟明說，太平洋高壓對台灣影響有略為增加的趨勢，但還不是整個勢力西伸過來，而是單純高壓的延伸，強度還不夠，無法抑制熱對流的發展，午後雷陣雨的型態仍持續，但會較為零星集中在偏山區，然後發展到平地附近。

彭啟明也說，雨勢和過去幾天相較，會更為零星，會稍減少一些，類似的天氣將會持續一周。至於颱風又有颱風生成，他表示，還沒有颱風發展的訊息，下周再來觀察會較合適。

中央氣象局預測，今日各地雖然大多為多雲到晴，不過水氣仍多環境仍不穩定，午後西半部地區及東半部山區出現短暫雷陣雨的機率還是偏高，中部地區及西半部其他山區並有局部大雨發生的機率，部分地區午後降雨的時間也會比較長。

氣象局提醒，午後須留意天氣的變化，另外風向轉為偏南至東南風，東南部地區不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部沿海地區也有零星降雨；白天各地高溫約32至34度，其中南部地區及宜蘭、花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，外出請多補充水分。