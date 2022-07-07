快訊

又多2個孩子！馬斯克據報跟旗下女高管生下一對雙胞胎

林智堅論文疑涉抄襲 藍委曝合約：侵犯智財權竹科應提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今日小暑 彭啟明：熱到像蒸籠、降雨趨緩

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局預測，今日各地雖然大多為多雲到晴，午後須留意天氣變化。記者侯永全／攝影
中央氣象局預測，今日各地雖然大多為多雲到晴，午後須留意天氣變化。記者侯永全／攝影

天氣風險公司總經理彭啟明在個人臉書粉專表示，今天是二十四節氣中的小暑，俗話說「小暑大暑無君子」，熱到受不了，已經顧不得君子的風範，衣服會穿得比較隨便，意旨小暑像是蒸籠的天氣。

彭啟明說，太平洋高壓對台灣影響有略為增加的趨勢，但還不是整個勢力西伸過來，而是單純高壓的延伸，強度還不夠，無法抑制熱對流的發展，午後雷陣雨的型態仍持續，但會較為零星集中在偏山區，然後發展到平地附近。

彭啟明也說，雨勢和過去幾天相較，會更為零星，會稍減少一些，類似的天氣將會持續一周。至於颱風又有颱風生成，他表示，還沒有颱風發展的訊息，下周再來觀察會較合適。

中央氣象局預測，今日各地雖然大多為多雲到晴，不過水氣仍多環境仍不穩定，午後西半部地區及東半部山區出現短暫雷陣雨的機率還是偏高，中部地區及西半部其他山區並有局部大雨發生的機率，部分地區午後降雨的時間也會比較長。

氣象局提醒，午後須留意天氣的變化，另外風向轉為偏南至東南風，東南部地區不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部沿海地區也有零星降雨；白天各地高溫約32至34度，其中南部地區及宜蘭、花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，外出請多補充水分。

彭啟明 小暑

延伸閱讀

艾利、芙蓉雙颱環伺台灣 彭啟明：全台恐怕連6天下雨

氣象局示警慎防冰雹 彭啟明：大量雷神齊聚台北上空

晴朗炎熱體感溫度恐逾40度 彭啟明：周日起天氣稍改變

彭啟明提醒注意高溫、雷陣雨 颱風生成則還早

相關新聞

今日小暑 彭啟明：熱到像蒸籠、降雨趨緩

天氣風險公司總經理彭啟明在個人臉書粉專表示，今天是二十四節氣中的小暑，俗話說「小暑大暑無君子」，熱到受不了，已經顧不得君...

大開98國旅遊團 日本觀光業與疫共存

為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情的全球大流行，日本自2020年春天開始限制外國觀光客入境，嚴重影響了日本國內的民生經濟。

高雄海寶國際大飯店7/15強勢回歸 助新人圓夢訂10送1

看好疫後商機，去年9月暫時歇業的高雄海寶國際大飯店與知名江浙菜餐廳祥鈺樓，都將恢復營業，其中海寶霸氣推出訂10送1圓夢專...

傾聽內心的聲音 心理健康假成疫外潮流

去年8月底，Nike宣布企業總部關閉一個星期，向員工傳達一個簡單的訊息，「利用這個時間好好放鬆、釋放壓力，與自己所愛的人共度時光」，唯一要求是「不要工作」。

遠離椎間盤突出 麥肯基運動3招可預防

副總統賴清德近日因椎間盤突出接受手術，專業物理治療師黃應強提醒，長期久坐，需常彎腰工作及核心肌群肌力不足者都是間盤突出的...

吳德榮：午後易有大雷雨 下週觀察熱帶擾動發展

氣象專家吳德榮今天表示，午後易有大雷雨，應注意劇烈天氣；明天至13日隨太平洋高壓增強，雨區縮減，各地晴朗炎熱；預估下週南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。