鳳梨外銷難達標 陳吉仲：已維持產地價

聯合報昨報導，台灣鳳梨產季、外銷旺季已進入尾聲，但今年目前鳳梨外銷量僅約二萬八四二公噸，離農委會主委陳吉仲喊出的三萬公噸還少三成。陳吉仲昨回應，「目標是自己給自己訂的要求」，當然希望達成比率愈高愈好，但今年已讓產地價格維持每公斤廿四元，比去年廿二元更高，已照顧到保障農民收入。

陳吉仲還說，去年鳳梨外銷到日本一萬七千多公噸，今年已逾一萬八千公噸；到今年七月初，外銷二萬多公噸到中國大陸以外市場，比去年還增加百分之七至八的成長。

農委會國際處說，鳳梨外銷無法達標，是因疫情銷往日本、新加坡海運航程不穩定，部分海運時間甚至較以往多一倍時間，加上今年鳳梨生產期間遭遇多次豪雨等影響，造成銷日鳳梨燻蒸比率提高，為確保品質，外銷業者出口意願轉趨保守；近距離的香港市場則因受疫情影響，買氣下滑，生鮮農產品大幅減少進口。

不過，中部某水果貿易商說，觀察鳳梨外銷日本的時間與數量，去年從大陸禁令後，外銷日本的量愈來愈多，但今年四月後卻愈來愈少，是值得後續觀察的現象。