「叫基隆人吞四接沒道理」 地方反台電填海造陸

台電擬填海造陸開發第四天然氣接收站，環團、立委及議員今天舉辦記者會批評，基隆自然海岸占比不到14%，東移地點仍位於水產動植物保育區，對海洋及基隆港運作仍造成嚴重影響，不該為了「北電南送」而毀掉基隆環境生態，呼籲環評應退回四接填海方案。

基隆護海公投領銜人、市議員王醒之表示，四接選址錯誤將導致生態及漁業衝擊，甚至有「滅港」危機，協和電廠每年總發電量約53億度，但基隆工業、民生等各項用電量總計才14億度，長期「北電南送」，將環境成本留在基隆，「現在還要叫基隆人吞下四接、軟土深掘，完全沒有道理」。他說，贊成協和火力發電廠轉為低汙染發電廠，但拒絕四接填海造陸。

基隆市長參選人、市議員陳薇仲表示，原方案歷經公聽會、範疇界定等各項程序走了三年，現在突然提出東移方案、更改開發標的，也沒舉辦現勘跟公聽會，無法納入各界意見，且東移仍傷害自然海岸，除了景觀嚴重受損，珊瑚生態及漁業資源也直接毀滅，恐怕讓基隆港成為「死水一灘」，呼籲台電思考其他替代作法，不要只有填海造陸一個方案。

立法委員陳椒華表示，若四接填海造陸地點東移，等於跟原方案有很大差異，甚至已非原本範疇界定會議的調查評估範圍，應該重新做環境生態調查，不能沿用原案接續做第四次審查。

基隆市野鳥學會理事長鄭暐說，目前基隆自然海岸占比不到14%，若填海造陸根本不符合海岸管理法「自然海岸零損失」的立法目的，基隆自然海岸占比更會降到11%左右，環評應退回此案，讓台電重新以再生能源方向規畫協和電廠的更新改建，才能兼顧基隆發展與環境永續。