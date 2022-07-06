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三接翻版？填海造陸衝擊生態 「四接東移」明叩關環評

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
基隆協和電廠將改為天然氣發電，台電擬「填海造陸」蓋第四天然氣接收站。記者游明煌／攝影
基隆協和電廠將改為天然氣發電，台電擬「填海造陸」蓋第四天然氣接收站。記者游明煌／攝影

基隆協和電廠將改為天然氣發電，台電擬於外木山海岸「填海造陸」蓋第四天然氣接收站，高達七萬多株珊瑚恐遭活埋，挨批為「三接翻版」，環評初審一年內三度卡關。據了解，台電將提出「四接東移」方案，填海造陸面積再減3.8公頃，但新地點仍有6%珊瑚覆蓋率，生態爭議恐未完全解決，相關環境調查資料也被質疑尚未齊備，明天將第四度叩關環評初審，引發高度關注。

四接填海造陸區域將興建儲氣槽與卸收設施，但海下有珊瑚生態及漁業資源，填海造陸可能破壞環境，環團及地方批評為錯誤選址，更被認為是繼藻礁公投後「下一個公投戰場」。基隆市議員王醒之今年6月正式提出地方性的「護海公投」，第一階段近日已完成連署送進基隆市府。

由於此案高度爭議，2018年環評委員裁定進入較嚴格的二階環評，台電為緩解開發衝擊，2019年將填海造陸面積從29.8公頃縮減為18.3公頃，2020年底啟動二階環評初審，但直到2021年第三度初審，環評委員對此方案仍不埋單，經濟部次長曾文生要求台電「回去做功課」，重新審視所有替代方案。

歷經8個月研議，台電明天將第四度叩關環評初審，並正式提出「四接東移」方案，填海造陸位置東移到原基隆港西防波堤外側水域，避開珊瑚覆蓋率較高的潛堤區，填海面積降為14.5公頃，不建西海堤。台電稱，原方案5至7米水深處珊瑚平均覆蓋率約16%，東移地點的珊瑚覆蓋率僅約6%。

台電也研議過林口電廠、台北港、核一廠、核二廠、深澳電廠等替代地點，但認為工程時間長、海陸管施工有難度，也曾考量比照三接外推，但三接可外推到水深平均15公尺，而北海岸海床陡，外推後海床深度恐達50公尺，較無可行性。

台電 環評 三接

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