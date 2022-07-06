我國輸香港芒果也檢出新冠肺炎病毒 農委會回應了

繼3日內2度台灣芒果被澳門檢出新冠肺炎病毒陽性後，今晚香港特區政府新聞公報晚間公布，因應近日澳門的相關檢測結果，香港隨即聯絡澳門當局跟進，並加強檢測，其間扣檢一批33箱（共重約200公斤）由台灣進口的芒果，並抽取9個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個芒果表面樣本對病毒檢測呈陽性。

農委會防檢局植物檢疫組組長翁壹姿表示，由於外銷到香港去的芒果不用申請檢疫證明書，防檢局也沒有獲得香港方面正式的訊息。

至於未來是否會針對我國出口的農產品，有更進一步的措施，以避免類似情事發生，翁壹姿表示，這是不合理的措施(農產品檢驗新冠肺炎病毒)，我國農產品外銷，若對方國家在防檢疫上有植物有害生物的要求，我國都會依照對方國的規定處理，但新冠肺炎病毒，並不是植物有害生物。

根據香港的新聞公報顯示，檢測結果出爐後，中心已即時指示有關分銷商將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀，同時派員巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒，之後會繼續加強對同類產品的檢測。

香港新聞公報也說，為防範2019冠狀病毒病病毒透過進口冷凍食品傳入，中心已自2020年年中開始加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入香港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過3萬7000個食物及其包裝樣本作病毒檢測。

除了上述樣本外，只有去年8月公布的䱽魚及包裝樣本、去年11月公布的烏賊片及包裝樣本、今年2月公布牛肉及豬皮的包裝樣本，及今年4月公布的牛內臟包裝樣本及雞腿包裝樣本檢測呈陽性；會繼續抽取各款進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測。

防檢局說，依據香港規定，我國輸往香港的芒果無需檢附植物檢疫證明書，該局亦未接獲港方通知，另依據目前科學研究，並未發現有COVID-19 病毒透過水果傳染人，此措施並不符合科學。

防檢局說，以COVID-19為理由在影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，顯示中國措施不合理。

防檢局表示，香港特別行政區政府新聞公報中也說明「2019冠狀病毒病病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。」，更凸顯中國、香港、澳門對相關食品及外包裝檢測covid-19病毒的做法和科學依據是相互矛盾。

防檢局呼籲香港當局應依照國際規範採行符合風險管控之適當措施，以維貿易順暢。防檢局表示，倘有接獲香港正式消息，將轉致衛生單位調查。