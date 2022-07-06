勞檢員出航 攀登台灣首座海上變電站勞檢

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心昨派員登船出航，對「大彰化東南暨西南第一階段離岸風力發電計畫」離岸風場施工區域實施檢查，並登上台灣首座離岸風場海上變電站，檢查施工現場安全衛生設施及管理執行情形，要求該風場開發商及施工廠商落實安全管理。職安署強調，台灣離岸風電建設已全面開展，將陸續對各離岸風場勞檢。

職安署表示，該計畫總計將安裝111座風機、2座海上變電站，預定今年底完工，目前正同時進行水下基礎及上部結構安裝作業，風場位於彰化縣芳苑鄉西側海域約37公里處。

勞動檢查員昨由台中港登船出發，單趟航程長達2.5小時，勞動檢查員均依全球風能組織(GWO)規定，接受完整的基礎安全訓練課程(BST)，並通過離岸風電相關工作體檢（OGUK），始能出海執行本次勞檢任務，由於該海上變電站露出海面約50公尺，需由接駁船攀登約20公尺高的垂直爬梯才能到達海上變電站的上部結構，對工作者及勞動檢查員都是一大挑戰。

職安署指出，本次檢查重點包括作業人員應穿著佩戴個人必要防護具（如救生衣、安全帽、安全帶等）、墜落預防設施（如垂直爬梯捲揚式防墜器、樓梯、各開口部分之護欄、護蓋等）、被撞預防設施（如物料堆置防止滾、滑動設施、海上變電站機具運轉部位護罩或護圍）、感電預防設施（如變電站送電區域的管制、作業人員感電防護具等）。檢查結果未見重大缺失，只有現場發現施工架未明顯標示載重限制，以及鋼材堆置未採取防止傾斜滾落設施等應改善事項，已督促事業單位現場立即改善。

台灣離岸風電建設已全面開展，職安署說，今年另有3個離岸風場分別在苗栗、彰化、雲林等海域積極施工中，呼籲各離岸風場開發商應加強工作者作業安全及健康，在規畫設計、施工及營運維護等階段落實風險評估及管理，職安署將陸續對各離岸風場實施動檢查，以確保工作者有安全健康的工作環境，並協助國家綠能政策安全無虞順利發展。