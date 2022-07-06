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SUP女子全國冠軍胡念禧 從世界展望會啟航職涯

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
年僅22歲的胡念禧於2021年底奪得全國SUP立式划槳公開賽─女子充氣板個人組2公里繞縹賽冠軍。圖／台灣世界展望會提供
年僅22歲的胡念禧於2021年底奪得全國SUP立式划槳公開賽─女子充氣板個人組2公里繞縹賽冠軍。圖／台灣世界展望會提供

立槳衝浪(SUP)是近年熱門水上板類運動，2021年全國SUP立式划槳公開賽女子充氣板個人組2公里繞縹賽冠軍胡念禧，年僅22歲，

14年前因參加世界展望會體驗教育時產生興趣，之後更盼望發展生涯，白天在體驗教育機構實習、夜間改讀大學資管系，同時準備各類體驗比賽及證照考試，短短兩、三年就取得取得獨木舟證、水上摩托車證、水上急救證、救生員證等。

胡念禧說，從8歲成為展望會關懷的孩子後，最喜歡來展望會的原因就是「可以參加很多不同活動，結交許多朋友。即使也害怕未知事物，但不想老是問朋友欸∼妳想去嗎？哪怕自己一個人搭火車、走多遠的路抵達活動地點，我都想辦法自己抵達。」參加各類活動拓展眼界是培養開闊心胸的第一步，對活動的熱忱及好奇心則使她克服「等人揪」的膽怯，學會獨立行動。

胡念禧提到，第一次學「樹攀」時，教練認為女生肌耐力較弱，所以她一定會被淘汰。不過，在活動中遇到挫折，也是一種成長。「更激發我不能輸的鬥志！」經加倍鍛練後，現在她憑雙手、雙腳和一套繩子，不到三分鐘就能享受攀上樹頂的快意，還具備教導學員的程度。她爽朗地說，從體驗活動學到最多的是獨立，「獨立就能獲得自主性！」

在主流的升學路上，胡念禧抱著不怕挫折的玩家精神，反而更早找到適合自己的方向。高二時，她參加展望會為青少年舉辦的懸攀體驗活動，「太喜歡了！玩出興趣直到現在！」受邀的體驗教育機構講師在活動中分享創業經歷，讓她對理念產生共鳴，職涯願景清晰起來。

目前仍是大學生的胡念禧，已成為體驗教育教練並提前從展望會自立，還常用休假回展望會擔任青少年體驗教育活動的老師，以自身經歷將心比心引導孩子，「孩子們看別人做得到都會想嘗試，只是常不知怎麼做而緊張，一旦引導他們看見自己可以不一樣，就能專注投入並擁抱更多對世界的好奇。」

台灣世界展望會會長李紹齡表示，經濟弱勢孩子往往因家境或資源有限，在求學及未來路上有更多迷惘不安，展望會除了提供教育助學支持，更結合運動及生命教育，鼓勵孩子參與體育活動拓展心志，提升自信與專注，學習獨立自主及團隊合作精神，翻轉自己的人生。

世界展望會 女生 立槳

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