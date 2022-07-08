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斯里蘭卡宣告破產 「這些國家」經濟也有崩潰之虞

凱擘大寬頻「Wi-Fi滿屋」月付$999 立即升級1G光纖上網+Wi-Fi 6，再享3台Mesh 在家輕鬆無線暢網

文／ 黃筱晴

後疫情時代來臨，民眾宅在家的時間變得更長，無論是遠距上課、線上會議，享受串流影音娛樂、連線打手遊、還是與異地親友聯繫，都需要優質順暢的網路幫忙，除了提升網速之外，也要考量家人在不同空間的網路連線品質是否順暢，成為在家上網很重要的關鍵。

圖／shutterstock提供
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坊間許多寬頻上網方案，標榜價格優惠，實際上連線卻常常卡頓，讓家中網路容易出現斷訊死角。想為家中網路升級，但是500M、1G頻寬有多快？Mesh是什麼？怎麼設定？是許多3C小白、網路苦手的困擾，沒關係！只要找凱擘大寬頻WiFi解決專家「Kbro Team」，即可透過專業工程人員提供網路健檢、安裝、後續維護等一條龍的服務，搞定家中Wi-Fi大小事，盡情享受高速光纖上網、高畫質數位頻道、MyVideo隨選隨看等全方位數位家庭娛樂體驗。

圖／shutterstock提供
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圖／凱擘大寬頻提供
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