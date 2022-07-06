物價漲不停 北市6月物價較上年漲2.95%、外食漲了6.5%

全球面臨通貨膨脹壓力，台北市主計處今天也公布台北市今年6月消費者物價指數(CPI)為106.42，物價較上月再漲0.43%，較去年同月則漲2.95%；今年1至6月累計平均總指數105.61，也較去年同期上漲2.57%。

其中7大類指數與去年同月相比，食物類上漲6.31%，其中外食費上漲6.50%、水果上漲16.86%、肉類漲5.64%、穀類及其製品漲6.78%、蛋類價格大漲28.92%；交通及通訊類比去年同月上漲2.03%，其中油料費價格較去年上漲7.65%，部分廠牌汽車優惠折扣幅度較上年減少。

台北市主計處表示，台北市今年6月較上月總指數上漲0.43%，主因是本月開始適用夏月電價，加以部分房東調漲房租（含押金）所致，惟成衣及油料費價格下跌。

7大類指數變動情形，居住類較上月漲1.22%；食物類上漲0.32%，主因是肉類及外食費價格分別上漲0.81%及0.23%；教養娛樂類上漲0.22%；醫藥保健類上漲0.20%；衣著類則下跌2.43%；交通及通訊類下跌0.32%。

如果再與去年同月比較，總指數上漲2.95%，主因外食費、水果、房租、水電燃氣、油料費、肉類及穀類及其製品價格調漲所致，惟成衣價格下跌，抵銷部分漲幅；另外，核心物價指數(不含蔬果及能源)則上漲2.32%。

7大類指數與去年同月相比，食物類上漲6.31%，主因是外食費上漲6.50%、蛋價大漲28.92%。另外，依照民眾購買頻度別物價分析，每月至少購買1次的物價指數為111.47，較上月上漲0.01%，較上年同月上漲6.28%。