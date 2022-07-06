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影／中華快遞員工抗議長年低薪 王國材：支持調整薪資

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
交通部長王國材（中）在桃園機場接受訪問時認為，中華快遞員工的薪資結構不合理，有人工作快20年了卻月薪不到三萬元，支持他們調整薪資。記者黃仲明／攝影
交通部長王國材（中）在桃園機場接受訪問時認為，中華快遞員工的薪資結構不合理，有人工作快20年了卻月薪不到三萬元，支持他們調整薪資。記者黃仲明／攝影

中華郵政子公司中華快遞工會不滿公司盈餘連年增長、員工卻長年低薪，上午再度前往交通部外抗議，呼籲交通部長王國材承諾工會訴求，讓工會會員全面實質調薪5千且不得降低績效獎金，必須實質增加基層勞工全年所得，並參考中華郵政母公司來改善中華快遞薪資結構。王國材下午視察桃園機場托兒所時接受訪問表示，國營事業不宜帶頭給員工低薪，會支持中華快遞調整薪資。

中華快遞工會表示，中華快遞營收正成長，稅後盈餘近10年更是翻三倍，員工的薪資卻始終貼近基本工資，根據工會統計，中華快遞年資5年員工月薪約2萬6000元、年資10年月薪約2萬7400元，更有年資達17年的員工，月薪僅約2萬9000元，連3萬元都不到。

交通部長王國材表示，他已經跟中華快遞董事長及中華郵政總經理討論過，認為中華快遞員工的薪資結構不合理，有人工作快20年了卻月薪不到三萬元。昨天有針對他們提出的調薪方案深入討論且同意，讓他們回去跟工會討論，但工會那邊還是有他們自己的想法，例如擔心影響績效獎金。

王國材指出，績效獎金這部分就是按照公司過去的規定，以往怎麼發放績效獎金，之後就是怎麼發，薪資提高的話，績效獎金自然也會提高。他認為公部門、國營事業不宜帶頭給員工低薪，薪資福利好，員工自然願意為公司付出，這部分會支持中華快遞調整薪資。

王國材說，現在同意提升月薪，過去績效獎金有一定的指標，該發兩個月、三個月都發。但中華快遞的薪資、福利制度都很不完整，每年升級、調薪的制度也沒有，公司內部居然也有員工服務了十年，他的薪水都沒調整，所以跟新進員工的薪水差異不大，只有多500、1000塊。

他認為中華快遞的整體薪資、福利制度都必須調整，並呼籲工會同仁不要太擔心，績效獎金或年終獎金，在公司本來就有一套制度，該發幾個月就發幾個月，所以不要太操心。

中華快遞 薪資 王國材

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