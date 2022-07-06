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禁漁期禁捕售抱卵母蟹8月1日實施 違者重罰15萬

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
蟳蟹量測器。圖／漁業署提供
蟳蟹量測器。圖／漁業署提供

農委會今公告修正「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹、善泳蟳捕撈甲殼寬提高1公分；抱卵母蟹禁止捕撈期延長2個月，禁捕的小蟹及禁漁期的抱卵母蟹均不得販售，新措施8月1日起實施。

漁業署表示，去年行政院公共政策網路平台討論抱卵母蟹保育議題，歷經產、官、學及公民團體多次意見交流共識，蟳蟹漁業管理朝資源管理面、漁業生產面、資訊公開面及產銷輔導面等四大面向進行，漁業署修正管制措施規定。

漁業署說，8月1日起，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹捕撈甲殼寬從原來8公分限制提高至9公分、善泳蟳甲殼寬從原來6公分限制提高至7公分；抱卵母蟹禁止捕撈期由原來8月16日至11月15日延長為8月1日至12月31日止，除加強源頭捕撈管理，本次修正新增市場端管制，未達採捕甲殼寬的蟳蟹及禁捕期間的抱卵母蟹，均不得販售，違反者最高可罰15萬元。

漁業署表示，漁業署已製作新式蟳蟹甲殼寬量測器及海報，持續向漁民及販售業者加強宣導，並要求船長必須進行卸魚申報及配合執行海上科學觀察，蒐集科學研究數據，結合水產試驗所及國立臺灣海洋大學進行蟳蟹資源評估，並將邀集產、官、學及公民團體組成蟳蟹漁業諮詢小組，透過詳實申報數據及科學研究結果，定期檢討管制措施。

漁業署 公民團體 行政院

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