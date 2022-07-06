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影／桃機公司營造友善職場 耗資千萬打造幼兒園

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場職場互助教保服務中心，預計收托幼兒40名，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月2000元，以機場公司、與機場公司簽訂聯合提供教保服務契約機關員工之子女、 孫子女為優先申請對象。記者黃仲明／攝影
桃園機場職場互助教保服務中心，預計收托幼兒40名，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月2000元，以機場公司、與機場公司簽訂聯合提供教保服務契約機關員工之子女、 孫子女為優先申請對象。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場公司耗資近1500萬元、歷時一年多的規畫與籌備，設置「桃園機場職場互助教保服務中心」，預計今年8月開班營運，招收2至6歲之幼兒40名，將以機場公司、與機場公司簽訂聯合提供教保服務契約機關員工之子女、孫子女為優先申請對象，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月2000元。今天（6日）舉辦完工開幕儀式，由交通部長王國材與機場公司董事長林國顯共同主持。

交通部長王國材表示，少子化成為國安危機，政府以0至6歲國家一起養為目標，推動公共托育普及化政策，讓年輕人敢婚、願生、樂養。交通部8月將有24處教保中心開學，今天先來桃機視察。

王國材指出，桃機於2018年已設立照顧0-2歲幼兒的托嬰中心，現在又新增照顧2至6歲幼兒的部分，可以說桃機公司是國內第一個響應政府「0至6歲國家一起養」政策的公司。讓在機場工作的同仁節省上下班接送小孩的時間，工作之餘還能兼顧小孩，期待國內企業都能響應公共托育。

機場公司董事長林國顯表示，員工為企業實踐永續發展的關鍵要素，機場公司為第一家同時設置「企業托嬰中心」與「職場互助教保服務中心」的國營企業，期望以更友善的職場工作環境，讓身居國門第一線的工作同仁能夠無後顧之憂地專心堅守崗位。他並引述西方諺語『培育一個小孩，需要舉全村之力』(It takes a village to raise a child)，桃園機場即是一個Airport village，員工要兼顧工作與養育小孩十分不容易，機場公司會作為大家的最佳後盾。

機場公司表示，桃園機場職場互助教保服務中心耗資近1500萬元，位於第一航廈入境區域。學費比照非營利幼兒園收費規定，每月2000元，預計收托幼兒40名，以機場公司、與機場公司簽訂聯合提供教保服務契約機關員工之子女、孫子女為優先申請對象，如有餘額將對外開放。

「桃園機場職場互助教保服務中心」相關服務由教育部公開評選出的專業教保經營團隊所提供，未來也將邀請家長參與中心之活動，如晨光時間的故事帶領、職場分享等，帶領幼兒進行機場探索，認識生活的環境。

機場公司強調，除托嬰與教保中心外也推行多項友善職場措施，包括提供生育、子女教育補助，開辦「母性健康保護計畫」（針對欲懷孕或妊娠前後之女性同仁，巡視及勘查其工作環境，視需求調整業務或差勤安排，透過系統性的預警檢視，降低育兒潛在風險）、提供全年7天家庭照顧假、設置辦公區域哺集乳室、劃設員工接送幼兒專用停車位等，期望透過打造幸福企業，建立員工歸屬感與凝聚力，進而吸引優秀人才加入機場團隊，提升工作效率與企業競爭力。

桃園機場職場互助教保服務中心位於第一航廈入境區域。記者黃仲明／攝影
桃園機場職場互助教保服務中心位於第一航廈入境區域。記者黃仲明／攝影
機場公司教保中心設備新穎，收費比照非營利幼兒園，預計今年8月開班營運。記者黃仲明／攝影
機場公司教保中心設備新穎，收費比照非營利幼兒園，預計今年8月開班營運。記者黃仲明／攝影
機場公司教保中心內部設計充滿童趣，裝潢融入機場意象設計。記者黃仲明／攝影
機場公司教保中心內部設計充滿童趣，裝潢融入機場意象設計。記者黃仲明／攝影
交通部部長王國材（中）視察桃園機場教保中心，與員工女兒玩辦家家酒。記者黃仲明／攝影
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交通部部長王國材（中）視察桃園機場教保中心，機場公司董事長林國顯（左）、總經理但昭璧（右）陪同。記者黃仲明／攝影
交通部部長王國材（中）視察桃園機場教保中心，機場公司董事長林國顯（左）、總經理但昭璧（右）陪同。記者黃仲明／攝影
交通部長王國材（中）、機場公司董事長林國顯（右）與前來參觀員工子女開心合影。記者黃仲明／攝影
交通部長王國材（中）、機場公司董事長林國顯（右）與前來參觀員工子女開心合影。記者黃仲明／攝影
王國材視察機場公司教保中心，了解未來混齡教學進行方式。記者黃仲明／攝影
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桃園機場 職場

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