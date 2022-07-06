海景第一排！揮別暮氣沉沉 鼓山魚市場打開空間變亮了

高雄市鼓山魚市場是高雄首座現代化魚市場，見證哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉至前鎮漁港，當地變得沒落，曾遭遇火災，後來淪為停車場。市府啟動改造計畫，善用文化、觀光優勢，將塵封已久空間打開，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。

市長陳其邁昨天主持防疫會議後，偕秘書長郭添貴、海洋局長張漢雄等人視察鼓山魚市場改造工程進度。陳其邁說，打開城市空間是施政重點，今年9月市民就能看到鼓山魚市場再次成為魚市場，第一拍賣場將活化為農漁精品販售中心。

「非常驚豔，那是新建物無法復刻的質感！」市議員簡煥宗說，現場還是工地，走進平時被鐵皮圍繞的鼓山漁市場事務所空間，紅磚建物散發古樸氣息，值得好好被保留、對待，將成為亮點。

鼓山魚市場、拍賣場建物老舊，第一拍賣場保留梁柱等結構，天花板等部分重新施作，執行改造計畫的建築師趙建銘說，鼓山魚市場是很有獨特性的基地，能飽覽180度海景，施工人員在改造魚市場事務所牆面時，赫然發現磚構造相當別致，讓人忍不住細細品味，決定改變工法，只加強防水，保留原汁原味的磚構造，鎖住最原始狀態。

「看海可以變得更有趣！」趙建銘指出，建物以透明盒子概念，以透光材料營造室內明亮感，白天、夜晚各有不同風情，雙層玻璃中間有空氣層能兼顧節能，外牆使用窯燒玻璃等，營造水的泡泡感。趙形容，看海是一種心情，一眼看透，少了距離美感，藉由陶燒玻璃、雙層噴砂玻璃牆，不同的陽光、氣候、反射角度，呈現不同的看海心情，也能發現 海每天有不同顏色。

趙建銘看好鼓山魚市場會成為當地發展一股新動能，漁港周邊別具風情，適合特色小店進駐，鼓山魚市場空間打開後，周邊多了無限可能，令人期待。

魚市場改造過程克服不少挑戰，市府祕書長郭添貴是重要角色。郭添貴說，鼓山魚市場是有歷史意義的場域，要保留它的獨特性，為符合法規，包含建築、消防、逃生等重點，要逐一克服。魚市場土地屬於高雄市漁會，市府向漁會承租，漁會能獲得的收益不會少於原來當停車場用途，對當地居民生活環境也加分，是多贏作法。郭添貴說，下一步會協助周邊民宅外觀翻新，讓一度沒落的魚市場周邊不再暮氣沉沉，有了再出發契機。

高雄市政府表示，鼓山魚市場是高雄第一座現代化魚市場，也是高雄漁業設施邁入現代化的象徵，見證哈瑪星最繁榮時刻。當時每年4至6月，高雄漁船會開往呂宋海域捕撈黑鮪魚，回顧日治時期的照片，許多大魚在地上排成一列，可以想像當時這裡有多繁華，許多老一輩居民對小時候漁產叫賣情景印象深刻，希望能恢復往日熱鬧氣氛。

因為鼓山魚市場空間不足，60、70年代後，漁業重心逐漸由哈瑪星轉至前鎮漁港，漸漸地鼓山魚市場從繁榮變得沒落，曾經遭遇火災，後來成為停車場。

「打開空間是很重要一步！」陳其邁說，他上任後，觀察到鼓山魚市場文化、觀光優勢應該被活化、空間要打開讓外界更認識，投入觀光資源，與民代攜手爭取中央經費啟動改造。