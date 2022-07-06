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鄭明典臉書分享「雙彩虹」照 網驚呼：可遇不可求的美景
近日台灣受到西南風影響，全台各地午後都容易有局部短暫雷陣雨發生，民眾時常也能在大雨後的天空中看見美麗的彩虹。今（６日）早中央氣象局局長鄭明典就在臉書分享一張台中的「雙彩虹」美照，只見照片中的太陽、觀測者（相機）、彩虹中心，剛好在同條線上，眼前美景猶如一副畫，令人看了賞心悅目。文章一出，網友們也紛紛曬出雨後的彩虹照來回應。
中央氣象局局長鄭明典在臉書分享由一名網友提供的台中雙彩虹照，並寫下「欣賞台中彩虹！」。照片中第一道的圓弧彩虹較為明顯，而外圍第二道則較淺，兩道彩虹搭配夕陽的光線，形成一處美景，讓鄭明典也忍不住說「這是獨一無二的構圖，其他時間的彩虹不會有相同方位，很有特色！」。
文章曝光後，網友們也紛紛朝聖並誇讚這張照片「天時地利＋技術，真美」、「可遇不可求的景」。也有網友們分享自己所在地的彩虹照，「澎湖也有，但不明顯」、「昨天從我家頂樓拍的照片」、「某天我家頂樓日落剛好在我背後」、「台中工業區下拍的」。
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