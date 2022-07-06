三星主廚陳偉強坐鎮日月潭雲品 潭區飯店等待疫後商機

日月潭各飯店業者面對疫後商機，莫不磨拳擦掌準備下半年的悠遊國旅補助方案，日月潭雲品酒店更請來台灣唯一三星米其林光環的陳偉強主廚坐陣，以70%的在地食材，特製「八珍玉食」菜單，培養出一批死忠粉絲熟客，是中台灣唯一可享用到米其林等級餐點的餐廳。

為迎接國境開放、旅遊市場回溫，7月中旬政府將開始國旅補助，預期飯店住房率會提升，日月潭不少飯店針對房間進行維護修繕及客房設備升級外，日月潭大飯店今年客房內更已加裝語音智能客房管家，針對目前也正在加緊召募服務人員並行教育訓練中，馥麗做為潭區唯二的溫泉飯店，加強溫泉湯屋的賣點宣傳，並開始準備迎接今年的萬人泳渡客潮。

始終走日月潭頂級路線的涵碧樓，疫情期間意外成為國旅的最愛，不僅從去年八月解封起的高檔回流，甚至創下酒店成立以來的最高年營收，而今年的連續假期甚至達到天天客滿，「一房難求」的景象。

相較於雲品溫泉酒店，持續導入國際清消認證加強環境衛生管控，且積極布局海外入境市場，並針對不同旅行需求推出客製化服務，特別是3年前引入KAN CAN by Kan Chan餐廳，在米其林指南尚未進入台中之前，是中台灣唯一可享用到米其林等級餐點的餐廳，菜單約使用70%左右的南投在地嚴選食材，且以不時不食的概念出發。