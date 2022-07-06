日頭赤焰焰 氣象局示警8縣市注意36度高溫

中央氣象局中午發布高溫資訊，並指出，中午前後新北市、新竹縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市，雲林縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，將出現36度高溫。

針對下午天氣，氣象局提醒中南部地區有局部陣雨或雷雨出現的機會，其他地方為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，且對流旺盛仍要注意局部部大雨發生；在中部以北地區及各山區可能有局部大雨發生，尤其中部以北山區甚至有局部豪雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風，下午出門在外請記得攜帶雨具並注意安全。