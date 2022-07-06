日頭赤焰焰 氣象局示警8縣市注意36度高溫
中央氣象局中午發布高溫資訊，並指出，中午前後新北市、新竹縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市，雲林縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，將出現36度高溫。
針對下午天氣，氣象局提醒中南部地區有局部陣雨或雷雨出現的機會，其他地方為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，且對流旺盛仍要注意局部部大雨發生；在中部以北地區及各山區可能有局部大雨發生，尤其中部以北山區甚至有局部豪雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風，下午出門在外請記得攜帶雨具並注意安全。
溫度方面，清晨各地低溫為25至27度，而白天高溫南部為32、33度，沒下雨時仍較悶熱，而中部以北及東半部為33至35度，感受偏熱，其中花東及大台北、新竹地區有局部36度以上高溫出現的機率，近中午前後紫外線也偏高，外出請做好防曬並多補充水分。
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