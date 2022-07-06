中西醫聯手 6歲娃脫離異位性皮膚炎癢癢人生

本書為全球暢銷書《讓天賦自由》作者肯．羅賓森生前構思的最後一部著作。他的TED演講〈學校扼殺了創意嗎？〉（Do schools kill creativity?）已有超過9,000萬人點閱，啟發、鼓舞了無數家長與教育工作者，被譽為世界的教育部長。本書如同羅賓森「最後的演講」，是他奉獻教育50年畢生精華之作，凝聚了一位世界偉大教育家及思想家畢生的智慧。

2022-07-06 09:20