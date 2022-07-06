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15年普洱就能國際競標！王德傳茶莊3登香港保利拍賣會

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2013倚邦春蕊。圖／王德傳茶莊提供
2013倚邦春蕊。圖／王德傳茶莊提供

台灣好茶再度在國際發光！全球中國藝術品拍賣行業成交額最高的保利拍賣會，將在7月10日舉槌登場，其中拍賣「陳年普洱茶及茶道具專場」，有別於過往拍品皆出自藏家珍藏，此次由台灣王德傳茶莊領拍，這也是王德傳茶莊第三度站上拍賣會。

王德傳茶莊第五代傳人王俊欽表示，此次參加拍賣的內容定義為「向台灣百年茶業致敬」，以三款老茶樹普洱茶重現經典，同時展出珍藏的明清時期的茶具、日治時代聞名世界的台灣百年烏龍茶、兼具中藥養身的陳年台灣客家酸柑茶，以及茶界競相珍藏的1985年陳阿蹺老凍頂烏龍及陳阿蹺凍頂烏龍茶球。

以往普洱茶都需陳放數十年甚至上百年，方顯收藏投資價值，但王德傳茶莊的普洱茶收藏僅15年就能登上拍賣會，正是印證茶友所說：「普洱滿地，台地為下，拼配為次，古茶上佳，古純巔峰，銀霜可見，金花難覓。」意指最具收藏價值且茶湯滋味富含層次韻味的，是採用上百年以上的古茶樹，選用單一產區純茶樹的普洱茶，可說是上等普洱茶中的珍品，而長有金花的普洱茶，更是極品中的極品。

此次王德傳茶莊所拍賣的普洱茶有2013年易武春蕊(千年古樹)、2013年倚邦春蕊及2015年布朗山春蕊，皆堅持單一產區、單一來源、堅持古茶樹單一純料，不僅可溯源管理，還經過SGS無農藥檢測，並且堅持古法製作，採菁、攤涼到搭配老黃葉落菌，再輔以現行科學研究方法，精準掌握時間、溫度、濕度，放上久一點的時間，還有機會見到茶餅上難得一見的金花菌。

2013易武千年古茶樹。圖／王德傳茶莊提供
2013易武千年古茶樹。圖／王德傳茶莊提供
2015布朗山春蕊。圖／王德傳茶莊提供
2015布朗山春蕊。圖／王德傳茶莊提供

拍賣會 中藥

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