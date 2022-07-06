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「向日葵的家」日間留院職治 豐原醫院伴精障患者創新人生

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
豐原醫院義賣精障患者作品，展現心理醫療復健的成果。圖／豐原醫院提供
豐原醫院義賣精障患者作品，展現心理醫療復健的成果。圖／豐原醫院提供

25歲張小姐國中發病躁鬱症，反覆入住急性精神科病房，每當病況穩定返家後，卻總因課業、生活壓力等，近十年間頻繁入院；豐原醫院精神科醫師評估後，轉介張至院內日間留院持續接受治療，並安排職能治療，讓她可在「向日葵的家」接受庇護工作，減輕家人負擔。

豐原醫院表示，張小姐在日間留院、接受庇護工作期間，可規則到醫院服藥，生活作息穩定，並在「向日葵的家」販售飲料、茶葉蛋，未再反覆入住急性病房，甚至可自行賺取生活費。

豐原醫院提到，對許多民眾來說，職能治療師是一個陌生的詞，不同於一班復健師，職能治療師在精神科扮演著舉足輕重的角色；精神科病人因幻聽、妄想等精神症狀干擾，或因躁症產生異常言行，造成職能領域受損，生活適應能力降低，無法獨立維持生活自理能力，則可由職能治療師針對每個病人的個性，安排不同的治療活動，透過與生活相關、具治療性的活動媒材，像是烹飪、手工藝等，並依個案興趣、目標、能力安排和調整難易度，達到治療效果。

據統計，台中市去年共1萬3464人領有精神障礙手冊，占台中市轄區人口數的0.47%，精神疾病會因為疾病進展、環境等因素造成慢性化，導致功能退化必須持續接受治療，豐原醫院1993年成立「向日葵的家」，從創立時的25床，逐步擴增到100床服務量，提供慢性精神科患者充實的復健治療活動，由專業職能治療師帶領團體治療活動，且提供多元、分級的工作訓練。

豐原醫院「向日葵的家」日間留院，工作訓練包含有製作病歷、病歷室業務、戶外打掃、健身中心清潔、教育中心清潔、咖啡屋(內場工作、推車販賣)、梳子加工等，強化病人學習能力，加速適應環境，培養生產技巧，建立獨立謀生能力。

豐原醫院「向日葵之家」定期的大家庭會議，讓病患家屬與精神科醫師、職能治療師們一同參與個案的治療。圖／豐原醫院提供
豐原醫院「向日葵之家」定期的大家庭會議，讓病患家屬與精神科醫師、職能治療師們一同參與個案的治療。圖／豐原醫院提供

治療師 復健

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