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時值綠竹筍盛產期 新北推四區採筍體驗

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
田間廚房-採筍一日遊推動一連串結合在地特色的食農教育小旅行，安排到歷屆新北筍王的筍園參觀。圖／新北市農業局提供
田間廚房-採筍一日遊推動一連串結合在地特色的食農教育小旅行，安排到歷屆新北筍王的筍園參觀。圖／新北市農業局提供

因應暑假到來，新北市農業局與四行政區農會合作推「來去農家DO一日」在地農遊，首先推出田間廚房採筍一日遊，暑假期間推出6場次，每場次40人、每人900元，參加活動民眾可增進農業相關體驗，並協助農民在地發展。

新北市農業局7月16日起與八里、平溪、五股、深坑等綠竹筍產區農會合作推出食農教育小旅行，安排到歷屆新北筍王筍園體驗筍園管理及採筍過程，從中了解農業生產辛勞進而建立惜食觀念。

除綠竹筍遊程外，農業局後續也將推出主題多元適合全家共遊生態旅行，新北市農業局長李玟表示，農業局整合多項新北夏季農業遊程，以及新北各地區好玩特色遊程如淡水漁人碼頭水舞秀、草里漁港夜釣、北海潮與火等，相關活動資訊陸續公告在「來去農家DO一日」網站。

報名網址：https://bao-ming.com/eb/content/5242#25381

新北市農業局後續將推出萬里金山黑鳶生態旅行，透過專業的導覽員解說，了解黑鳶的相關生活習性。圖／新北市農業局提供
新北市農業局後續將推出萬里金山黑鳶生態旅行，透過專業的導覽員解說，了解黑鳶的相關生活習性。圖／新北市農業局提供

農會 漁人碼頭

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