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2022大港經典升級提案競賽開跑 總獎金50萬徵新創提案

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
110年競賽佳作團隊「大港物語」，以傳統糕餅帶有緣分、祝福寓意做發想，競賽後與「中外餅鋪」合作辦理品牌快閃活動。圖／高雄市青年局提供
110年競賽佳作團隊「大港物語」，以傳統糕餅帶有緣分、祝福寓意做發想，競賽後與「中外餅鋪」合作辦理品牌快閃活動。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局集結11家企業舉辦「2022大港經典升級提案競賽」，祭出總獎金50萬元徵求新創提案，即日起至7月22日徵件，7月9、10日將於台北及高雄辦理徵件說明會，邀請全國18至35歲設計好手組隊踴躍參賽。除了競賽獎金，通過遴選的團隊更可獲得企業媒合、課程培訓及時尚業師諮詢等機會。

高雄市青年局長張以理表示，青年局重視青年專業人才培育，提升青年職能與企業、產業接軌，藉由「2022大港經典升級提案競賽」邀請在地企業提出美感升級需求題型，遴選新創團隊解題，讓青年學子為高雄企業量身打造全新亮點。競賽活動也針對企業題型邀請各界知名業師擔任課程講師，提供入選團隊系列培訓輔導，厚實團隊實作知能，挹注潮流資源協助青年與市場接軌。

今年參與出題的企業計11家，包含人杰老四川餐飲管理顧問公司、三信家商、太師傅企業公司、旭昌海洋企業公司、花季度假飯店、南仁湖育樂公司、烏弄原生茶飲、婆婆冰旗艦店、彪琥鞋業有限公司(Puhu)、圓山大飯店及鳳山黃埔新村等。題型從品牌識別設計、創意影音規劃到套裝遊程地圖等橫跨多元領域，是青年展現創新創意的絕佳舞台。

徵件活動即日起至7月22日採線上報名，參賽者請於報名期限內至網站 https://reurl.cc/1ZV5Gp 填寫表單並完整上傳報名資料。競賽活動資訊可洽詢「2022大港經典升級提案競賽」工作小組劉小姐0908877831，或至高雄市青年局官網 https://youth.kcg.gov.tw/ 、FB粉絲專頁及IG查詢。

青年 高雄市

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