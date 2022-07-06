快訊

座車翻滾多圈全毀！蔡易餘車禍驚魂：我被安全氣囊救了

日本漫畫家參選！守護「表現自由」選戰之路

不是老闆說了算！荷蘭國會通過立法 使在家工作合法化

山佳荷花池經7個月整修重生為新秘境 生態體驗寓教於樂

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，池內的荷花正綻放中。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，池內的荷花正綻放中。圖／新北高灘處提供

炎炎盛夏到來，也是荷花盛開的季節，新北大漢溪左岸山佳荷花池的荷花正綻放中，新北高灘處表示，當地經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，一旁還規畫漂流木遊戲體驗區，打造結合生態、休憩及文化的複合型休閒秘境。

高灘處說明，從今年1月開始就針對樹林山佳荷花做環境優化工作，並積極復育荷花，經歷7個多月的封閉整修，讓荒地再生，是繼爆紅的打卡秘境「沐心池」後，重磅推出的第2處樹林秘境，面積約達8350平方公尺。

此外，也在山佳荷花池旁規畫漂流木遊戲體驗區，主打漂流木再生概念，將大漢溪既有的原始素材-廢棄漂流木，透過重塑雕刻並賦予朽木新生樣貌，期望透過潛力資源再造及串連，打造生態共榮、休閒運動及文化交織的複合型休憩場域，提供民眾放空漫步、賞荷觀景與遊憩打卡的私房秘境。

高灘處指出，夏荷在盛夏微風徐徐下散發清香，不僅為河濱妝點風采，更是淨化水質的好幫手，荷花可做到增加微生物分解、消化水中污染物面積，以及相關植物對污染物的生長吸收作用，而達到水質淨化的效果。

高灘處提醒，欲前往的民眾可搭乘台鐵至山佳站，由佳園路一段往河濱方向前進，沿河濱自行車道往樹林方向直行即可到達；自行開車者則可以「樹林河濱公園露營區」作為導航點行駛，到達後可將車輛停放至一旁的柑園停車場，同樣沿著自行車道直行即可到達。

山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，民眾可飄盪在滿塘盛開的荷花池中。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，民眾可飄盪在滿塘盛開的荷花池中。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，現場還有繽紛有趣味的漂流木裝置藝術。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，現場還有繽紛有趣味的漂流木裝置藝術。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，幽靜的荷花池適合放空乘涼。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，幽靜的荷花池適合放空乘涼。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，池內荷葉蓊鬱的綠色襯托花朵的鮮豔美麗。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，池內荷葉蓊鬱的綠色襯托花朵的鮮豔美麗。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，處處都是最佳拍照打卡的好位置。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，處處都是最佳拍照打卡的好位置。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，夏荷滿塘適合一同「荷」家觀賞。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，夏荷滿塘適合一同「荷」家觀賞。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，適合三五好友到訪踏青。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，適合三五好友到訪踏青。圖／新北高灘處提供

荷花 漂流木 新北

延伸閱讀

唐山又出事…2人被捅死 警通報竟稱「扎傷」

見證味全龍職棒首冠 新竹棒球場重生回歸

來跟櫻島當鄰居！鹿兒島「城山飯店」翻修重生 明年喜迎60週年慶

不見5公頃荷花芳蹤 東勢林業文化園區貯木池清淤

相關新聞

高溫上看36度！午後大雷雨 吳德榮：周五起雨漸少但酷熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各國模式模擬顯示，熱帶低壓在日本本州南方近海...

今年暑假中國殭屍、日本妖怪大舉來台 膽大網友快來挑戰強心臟

這麼熱的夏天要去哪玩？怕熱的不妨來趟展覽之旅吧！炎炎夏日除了玩水之外，聯合新聞網小編幫大家整理，目前全台可以找鬼嚇自己的熱門展場，來挑戰你的腎上腺素，一起在夏天嚇出一身冷汗，讓熱到令人發昏的夏日，瞬間涼到骨子裡。

水果甜代表熱量高？ 營養師破解迷思：別誤會它們

台灣是水果王國，一年四季都有很多美味的水果可以享用，但想到一些香甜水果卻同時會聯想到高熱量，營養師余朱青就解釋「愈甜的水果，不一定熱量愈高」。

學校扼殺了創意嗎？「智力」跟你想的不一樣 智力和創造力的關係密不可分

本書為全球暢銷書《讓天賦自由》作者肯．羅賓森生前構思的最後一部著作。他的TED演講〈學校扼殺了創意嗎？〉（Do schools kill creativity?）已有超過9,000萬人點閱，啟發、鼓舞了無數家長與教育工作者，被譽為世界的教育部長。本書如同羅賓森「最後的演講」，是他奉獻教育50年畢生精華之作，凝聚了一位世界偉大教育家及思想家畢生的智慧。

「請支援清潔」場景不斷上演 台鐵要幫新自強號裝杯架

台鐵EMU3000型新自強號接連獲國際大獎肯定，也被民眾喻為台鐵最美列車，卻因列車餐板上的杯座過淺、導致車廂裡頻頻出現飲...

衛福部推動 代謝症候群防治 對抗慢性病

代謝症候群是多項疾病共同危險因子，後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂風險，比一般人高出二至六倍，而去年國人十大死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。