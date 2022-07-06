山佳荷花池經7個月整修重生為新秘境 生態體驗寓教於樂
炎炎盛夏到來，也是荷花盛開的季節，新北大漢溪左岸山佳荷花池的荷花正綻放中，新北高灘處表示，當地經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，一旁還規畫漂流木遊戲體驗區，打造結合生態、休憩及文化的複合型休閒秘境。
高灘處說明，從今年1月開始就針對樹林山佳荷花做環境優化工作，並積極復育荷花，經歷7個多月的封閉整修，讓荒地再生，是繼爆紅的打卡秘境「沐心池」後，重磅推出的第2處樹林秘境，面積約達8350平方公尺。
此外，也在山佳荷花池旁規畫漂流木遊戲體驗區，主打漂流木再生概念，將大漢溪既有的原始素材-廢棄漂流木，透過重塑雕刻並賦予朽木新生樣貌，期望透過潛力資源再造及串連，打造生態共榮、休閒運動及文化交織的複合型休憩場域，提供民眾放空漫步、賞荷觀景與遊憩打卡的私房秘境。
高灘處指出，夏荷在盛夏微風徐徐下散發清香，不僅為河濱妝點風采，更是淨化水質的好幫手，荷花可做到增加微生物分解、消化水中污染物面積，以及相關植物對污染物的生長吸收作用，而達到水質淨化的效果。
高灘處提醒，欲前往的民眾可搭乘台鐵至山佳站，由佳園路一段往河濱方向前進，沿河濱自行車道往樹林方向直行即可到達；自行開車者則可以「樹林河濱公園露營區」作為導航點行駛，到達後可將車輛停放至一旁的柑園停車場，同樣沿著自行車道直行即可到達。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言