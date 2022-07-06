山佳荷花池經7個月整修重生為新秘境 生態體驗寓教於樂

炎炎盛夏到來，也是荷花盛開的季節，新北大漢溪左岸山佳荷花池的荷花正綻放中，新北高灘處表示，當地經歷7個多月的封閉整修，現已重生為樹林的新秘境，一旁還規畫漂流木遊戲體驗區，打造結合生態、休憩及文化的複合型休閒秘境。

高灘處說明，從今年1月開始就針對樹林山佳荷花做環境優化工作，並積極復育荷花，經歷7個多月的封閉整修，讓荒地再生，是繼爆紅的打卡秘境「沐心池」後，重磅推出的第2處樹林秘境，面積約達8350平方公尺。

此外，也在山佳荷花池旁規畫漂流木遊戲體驗區，主打漂流木再生概念，將大漢溪既有的原始素材-廢棄漂流木，透過重塑雕刻並賦予朽木新生樣貌，期望透過潛力資源再造及串連，打造生態共榮、休閒運動及文化交織的複合型休憩場域，提供民眾放空漫步、賞荷觀景與遊憩打卡的私房秘境。

高灘處指出，夏荷在盛夏微風徐徐下散發清香，不僅為河濱妝點風采，更是淨化水質的好幫手，荷花可做到增加微生物分解、消化水中污染物面積，以及相關植物對污染物的生長吸收作用，而達到水質淨化的效果。