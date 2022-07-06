肉量免費加倍！王品「12MINI」連開3間店　會員回饋6%

王品旗下的百元小火鍋「12MINI快煮鍋」宣佈，將於今年7、8月一次拓展9間店，力拼年底達30間門店。自7月10日起，包括「汐止新台五店」、「永和捷運頂溪店」、「高雄鳳山文濱店」將陸續開幕。為慶祝新店登場，各店開幕首3日，可享內用、外帶鍋物肉量加倍，另還有會員點數6%回饋。

「12MINI快煮鍋」主打百元價位的個人小火鍋，乃是王品集團旗下最平價的品牌，其中以「功夫沙茶鍋」為招牌，每鍋160～170元，另外還有酸白菜鍋、泰式酸辣鍋等選擇，並也與微熱山丘合作，推出有微熱山丘鳳梨冰沙。12MINI目前在全台共有11間分店。因疫情改變消費者習慣，12MINI在今年初開始布局外帶外送市場，並推出主打外帶外送的TO GO店型。今年目標在下半年開設19間店，達到全台30間的目標。