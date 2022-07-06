「如果要為淡水寫一首歌」 淡海輕軌推出進站輕音樂

新北捷運公司與音樂詩人雷光夏、新銳作曲家陳依婷聯手創作輕軌進站音樂，以「如果要為淡水寫一首歌」為主題，分別推出淡海輕軌綠山線、藍海線進站音樂，邀請民眾打開耳朵，聆聽屬於淡水夏季的聲音。

綠山線從V01紅樹林站到V11崁頂站播放，藍海線則是從V26淡水漁人碼頭站到V28台北海洋大學站播放，未來旅客候車時都會聽到進站音樂，讓旅客一趟旅程，有兩種體驗。

新北捷運公司成立以來持續打造「藝術輕軌」品牌形象，除了提供舒適安全的運輸服務，更提供「五感乘車體驗」；包括「看」觀音山夕陽及藍海橋百萬海景、「吃」淡海名物寶盒、「嗅」淡海專屬輕軌香、「觸」幾米公共藝術，現在還加上推出於本周六正式上線可以「聽」的「淡海輕軌雙路線進站音樂」。

為配合季節、時令，未來也將和在地旅學導覽團體「旅學堂」合作，共同攜手規畫推出「四季輕軌旅學」深度導覽遊程。新北捷運公司表示，淡海輕軌進站音樂經過長時間測試，音量分貝符合旅客及附近住戶需求，綠山線從V01紅樹林站到V11崁頂站播放，藍海線則是從V26淡水漁人碼頭站到V28台北海洋大學站播放。

淡海輕軌進站音樂以「如果要為淡水寫一首歌」為發想主題，綠山線與風潮音樂合作，邀請新銳作曲家陳依婷創作，整首歌輕快又富有童趣、節奏感，提醒大家不要忘了童年純真的自己。藍海線與新北市文化基金會合作，邀請音樂詩人雷光夏譜寫屬於淡水的歌，洋溢著懷舊風情，跟著音符搭上回憶列車。

陳依婷表示，第一次搭乘綠山線時，最先被幾米裝置藝術品吸引，因此這次進站音樂的創作靈感來自幾米繪本「閉上眼睛一下下」。她說，「我把這個聲音想像成是一個發光的旋律，它會一直提醒我們，每一段時間都要停下來，好好看看自己心裡面最珍貴的部分。」

雷光夏則談及自己的成長記憶，當年父母從南部移居新北三芝，所以她出生的記憶就圍繞著淡水的大海。雷光夏說，「大學時就讀淡江大學，淡海是我最愛造訪的地點。為淡海輕軌藍海線譜寫進站音樂，是我在創作歷程中，值得留念的記號。」