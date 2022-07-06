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山胡椒受消費市場喜愛 花蓮農改場用這技術突破栽培

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會花蓮農改場將山胡椒部落採集種子透過特殊技術催芽，配合栽培技術，再將育成種苗回歸部落原始林復育。圖／花蓮農改場提供
農委會花蓮農改場將山胡椒部落採集種子透過特殊技術催芽，配合栽培技術，再將育成種苗回歸部落原始林復育。圖／花蓮農改場提供

農委會花蓮農改場將山胡椒部落採集種子透過特殊技術催芽，配合栽培技術，再將育成種苗回歸部落原始林復育，期望在市場需求、部落經濟與自然資源間取得平衡。

花蓮場表示，山胡椒常見的名稱為「馬告」，是泰雅族語。台灣最大的山胡椒產區位於花蓮縣萬榮鄉紅葉部落，在此處它的名字就變成了太魯閣語的「馬格利」。

花蓮場說，山胡椒主要利用果實，氣味類似薑、胡椒、檸檬、樟樹相互揉合，帶有辛辣味，在原民飲食文化中，用於食物調味料、魚肉之去腥提味等，也可用於提神、消除宿醉、身體痠痛等。

花蓮場表示，文獻中就其機能成分進一步探索，發現其果實、果實粉末、果實精油在抗氧化、抗發炎、抑菌上有效果，動物試驗結果顯示能改善代謝症候群、改善阿茲海默症、調節中樞神經等，除了在飲食風味具有獨特性，在保健養生領域中，也是個等待發掘的寶庫。

花蓮場表示，山胡椒受消費市場喜愛，常供不應求。然果實開採的過程往往伴隨大量的枝條砍伐，使樹勢轉弱，採收三年後多衰弱死亡。它在自然界中的種子因為具休眠性，發芽率常低於10%，且自然狀態中還要搭配火耕開墾，繁殖不易，造成原始林中的山胡椒族群逐漸減少。

因此，花蓮場研發「山胡椒採種催芽與繁殖體系技術」，運用特殊方式裂解馬告種子結構，及搭配植物生長激素，可打破種子休眠性，提高發芽率達70%。

花蓮場表示，過去山胡椒種苗移植後萎凋弱化的問題，該技術亦有提出解方。鑒於山胡椒種苗生育有其特定條件，該場亦解析產區土壤及各式培育介質，就實際栽培種苗之適應性完成培育介質調製配方，搭配液肥配方澆灌使用，可使種苗在異地培育的過程中，維持強勢生長。

花蓮場說，山胡椒風味獨特，機能性成分持續被發掘，可吃可用，全身是寶，然而原始林日漸稀少，影響市場供應與自然永續。因應產區需求，完成山胡椒繁殖體系技術開發，技術率先應用於當地紅葉部落，完成部落採種，改良場技術加持，回歸部落復育永續生態循環試運行成果獲當地原民肯定。

山胡椒主要利用果實，氣味類似薑、胡椒、檸檬、樟樹相互揉合，帶有辛辣味，在原民飲食文化中，用於食物調味料、魚肉之去腥提味等，也可用於提神、消除宿醉、身體痠痛。圖／花蓮農改場提供
山胡椒主要利用果實，氣味類似薑、胡椒、檸檬、樟樹相互揉合，帶有辛辣味，在原民飲食文化中，用於食物調味料、魚肉之去腥提味等，也可用於提神、消除宿醉、身體痠痛。圖／花蓮農改場提供

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